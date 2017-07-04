Санкт-Петербург, 5 июля, 2017, 00:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в медицинских кругах города.

Kremlin.ru Даниил Гранин

По информации агентства, последние несколько дней писатель находился в реанимации. Незадолго до смерти он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Даниил Гранин родился 1 января 1919 года в посёлке Волынь Курской губернии. Участвовал в Великой Отечественной войне, был награждён боевыми орденами. После войны работал над восстановлением энергетического хозяйства Ленинграда.

Литературную деятельность Гранин начал в 1940-х годах, за свои произведения был неоднократно удостоен российских и международных наград и премий.

Гранин был членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета», возглавлял Общество друзей Российской национальной библиотеки, был председателем правления Международного благотворительного фонда имени Лихачёва.

В июне 2017 года президент России Владимир Путин наградил Даниила Гранина государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

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