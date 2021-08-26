Дело Януковича
Защита Януковича назвала незаконным заочное расследование по «Межигорью»
Проведение заочного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по делу о завладении резиденцией «Межигорье», решение о котором ранее принял украинский Высший антикоррупционный суд, является незаконным, и оно было принято под давлением. Об этом 26...
26 августа 2021
Украинский эксперт: Янукович решил вернуться в политику?
Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович всё ещё надеется вернуться в украинскую политику. Об этом написал политолог Михаил Чаплыга на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя обращение экс-президента. «Янукович хочет показать, что следит за жизнью на Украине, что держит руку на...
20 августа 2021
Соцсети Украины — Януковичу: «Трусом ты оказался. А жили — да, лучше»
Бывший президент Украины Виктор Янукович накануне празднования Дня независимости Украины опубликовал обращение к украинцам. Соответствующее заявление было опубликовано РИА Новости. По словам бывшего украинского лидера, народ Украины при его власти жил лучше, а для того, чтобы на нынешней Украине...
17 августа 2021
Янукович: «Мы на многое закрывали глаза. Не думаю, что это была ошибка»
Государственный переворот 2014 года не был результатом недальновидной политики руководства Украины. Об этом заявил беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в своём обращении к народу Украины, опубликованном 17 августа РИА Новости. Он признал, что власти Украины позволяли неонацистам и...
17 августа 2021
«Оправдают и позовут назад!» — Киев заочно расследует дело Януковича
Ходатайство украинской прокуратуры о заочном расследовании в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о стрельбе во время акций протеста на площади Независимости (майдане) 2014 года удовлетворил Печерский районный суд Киева, сообщает 2 августа пресс-служба Офиса генерального...
2 августа 2021
Суд в Киеве разрешил заочное расследование дела Януковича
Ходатайство украинской прокуратуры о заочном расследовании в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о стрельбе во время акций протеста на «майдане» 2014 года удовлетворил Печерский районный суд Киева. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины...
2 августа 2021
Соцсети Украины: «Янукович — невинное дитя в сравнении с остальными!»
На Украине антикоррупционные органы просят суд арестовать экс-президента страны Виктора Януковича, а также его сына Александра Януковича. Соответствующее ходатайство было направлено в Высший антикоррупционный суд 28 июля, сообщает национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Ведомство...
29 июля 2021
Адвокаты опровергли заявление НАБУ о «подозреваемом Януковиче»
Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр не являются подозреваемыми по делу «Межигорья», заявил 28 июля адвокат АО AVER LEX Виталий Сердюк, который отстаивает интересы экс-президента. «НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — ред.) сегодня распространили заведомо...
29 июля 2021
На Украине суд просят арестовать Януковича и его сына
На Украине антикоррупционные органы просят суд арестовать экс-президента страны Виктора Януковича, а также его сына Александра Януковича. Соответствующее ходатайство направлено в Высший антикоррупционный суд сегодня, 28 июля, сообщает национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Ведомство...
28 июля 2021
Депутат Рады жалеет, что Янукович не применил танки против протестующих
Силовой разгон протестующих в центре Киева в 2014 году мог спасти Украину от войны. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива 28 июля в своём телеграм-канале. Парламентарий выразил сожаление, что беглый экс-президент Украины...
28 июля 2021
Адвокат Януковича сообщил об отсутствии важного обвинительного документа
У стороны обвинения по делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича нет важнейшего документа. Об этом написал адвокат Януковича Виталий Сердюк 19 июля на своей странице в социальной сети Facebook. «Требуем от офиса генерального прокурора обнародовать приказ президента Украины о применении...
19 июля 2021
Суд в Киеве отклонил жалобу Януковича на решение о досудебном расследовании
Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на решение о проведении досудебного спецрасследования по делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщила 16 июня пресс-служба суда. Читайте подробнее: Суд в Киеве разрешил провести спецрасследование по «делу Януковича»...
17 июня 2021
В МИД РФ назвали успешным неформальное обсуждение «майдана» в Совбезе ООН
Неформальное заседание Совбеза ООН, на котором обсуждались события в Киеве 2014 года и последовавшая за ними война в Донбассе, прошло успешно, сообщила 10 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Несмотря на бойкот со стороны отдельных государств, можно говорить об...
10 июня 2021
«А где вы все были в 2014 году? Почему допустили хаос у себя на Украине?»
Решение Совета Европейского союза о блокировании активов бывшего президента Украины Виктора Януковича от 2019 года было отменено. Такое решение принял Европейский суд юстиции общей юрисдикции. Ранее бывший украинский лидер подал иск против СЕ, суд этот иск удовлетворил. «Суд общей юрисдикции...
9 июня 2021
Янукович выиграл суд против Совета ЕС по отмене части санкций
Решение Совета Европейского союза о блокировании активов бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2019 года отменено. Такое решение принял Европейский суд юстиции общей юрисдикции. Об этом говорится в опубликованном 9 июня решении судебной инстанции. Читайте также: ЕС официально продлил...
9 июня 2021
«Украинцы, пора вам остыть и угомониться, пока не потеряли всю страну!..»
При президенте Украины Викторе Януковиче, «кто бы что ни говорил», но Крым и Донбасс были в составе Украины, армия по международным рейтингам была мощнее, а газ страна покупала дешевле. Об этом в эфире украинского телеканала «НАШ» заявил депутат Рады Нестор Шуфрич. «При Януковиче, кто бы что ни...
6 июня 2021
«Скоро и дело Кеннеди на Януковича повесят»
Шевченковский районный суд Киева разрешил проведение специального досудебного расследования по делу об «узурпации власти» беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом сообщила 3 июня пресс-служба офиса генерального прокурора Украины. Так, Шевченковский районный суд Киева разрешил...
3 июня 2021
Суд в Киеве разрешил провести спецрасследование по «делу Януковича»
Шевченковский районный суд Киева разрешил проведение специального досудебного расследования по делу об «узурпации власти» беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом сообщила 3 июня пресс-служба офиса генерального прокурора Украины. Так, Шевченковский районный суд Киева разрешил...
3 июня 2021
«Порошенко под боком, им Януковича подавай». Киев жаждет выдачи Януковича
Офис генерального прокурора Украины планирует подать повторный запрос в Россию на экстрадицию экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом в эфире украинского телевидения вечером 27 мая заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Генпрокурор отметила, что ранее Украина уже подавала...
28 мая 2021
Украина ещё раз попытается добиться экстрадиции Януковича из России
Офис генерального прокурора Украины планирует подать повторный запрос в Россию на экстрадицию экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом в эфире украинского телевидения вечером 27 мая заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Генпрокурор отметила, что ранее Украина уже подавала...
27 мая 2021