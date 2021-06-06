При президенте Украины Викторе Януковиче, «кто бы что ни говорил», но Крым и Донбасс были в составе Украины, армия по международным рейтингам была мощнее, а газ страна покупала дешевле. Об этом в эфире украинского телеканала «НАШ» заявил депутат Рады Нестор Шуфрич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Полёт

«При Януковиче, кто бы что ни говорил, но Крым и Донбасс были Украиной. Разное можно предъявлять Януковичу… Есть такой индекс Firepower каждого государства. В 2013 году мы были 21-ми, сегодня 27-е, а в 2015 году были 29-ми… Это международная оценка огневой мощи Украины. Вот так получилось, что самыми мощными мы были при Януковиче… Газ при Януковиче и Тимошенко был 92 доллара», — сказал политик.

Заявление украинского депутата обсудили в комментариях к видеозаписи фрагмента эфира в YouTube-канале «НАШ». Заявление Шуфрича вызвало оживленное комментирование. Многие отметили, что уровень жизни при президенте Януковиче был лучше, а сейчас украинский народ «выживает».

Glavkom NN Нестор Шуфрич

"Януковича приговорили уже во время начала майдана, и ему ничего не оставалось делать, как уйти…» — написал Сармат С.

«Да вы людей тарифами и уровнем жизни ограбили в 100 раз больше, чем Янукович», — добавил Игорь С.

«Янукович как человек вызывает больше уважения, чем Порошенко и Зеленский — попроще, без гнили», — отреагировал Подписчик VETREL.

«Странные вы люди! Ищите виноватых? Вы что думали, власть будете менять путем государственных переворотов каждые 10 лет и всё норм?» — спросил Алексей Ш.

«Янукович по сравнению с этой клоунской властью — гений!!!» — пишет Tanya Y.

«Украинцы, пора вам остыть и угомониться, пока не потеряли всю страну. Ваша беда — это власти и ваши «западные партнеры», которые отделили вас от России. Только лелеют и обещают золотые горы, а на самом деле грабят и разделяют богатство вашей страны. Только от СП-2 и «Турецкого потока» Украина потеряет в год восемь миллиардов, которые разделили между собой ваши новые «друзья и партнеры», причем сохранили дружбу с Москвой. Когда-то мы жили в одной стране, нам небезразлична судьба Украины, там живут родственники. Средняя Азия», — написал зритель под псевдонимом «Все проходит, улыбнись!».

«Уже 7 лет ничего не делаете, живете на то, что оставил Янукович, слишком много вам оставил, языками чешете», — отреагировала Светлана Г.

«Янукович — мелкий воришка по сравнению с новым правительством», — отметил Владимир М.

«Все ясней становится, что Януковича скинули для того, чтобы украинцам стало хуже. Балаболы на ток-шоу кричат все громче, для того чтобы заглушить голос собственной совести», — добавил Igan K.

«Так, как грабят при Порошенко и Зеленском, — Янукович — младенец в утробе матери!» — отреагировал Petr P.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виктор Янукович

«Вы Януковича еще долго вспоминать будете, и как простой человек при нем жил — тоже… Мне реально хватало зарплаты, а о субсидиях даже не думал. Последние семь лет — это страшно, и виноват в этом уже не Янукович, а Порошенко, Турчинов, Зеленский…» — отметил читатель под псевдонимом Страус Януковича.

«Крым никогда не был украинским, а был пророссийским всегда, а вы всячески мешали Крыму уйти от вас», — написал BotanPo Channel.

«Интересно, они и через 100 лет будут Януковича вспоминать и говорить, что виноват во всем?» — задалась вопросом Elena.

«Да с Майдана всё началось!!! С Майдана!!!» — отреагировал Android TV.

«Что дальше делать? А уже ничего не сделаешь. Только болтать и виноватых искать лет 50−100», — пишет Наталия С.

«Нацисты, вы сами виноваты, что Крым ушел от вас», — отреагировал Владимир Иванович.

«У украинца всегда кто-то виноват, но только не та рожа, которая отражается в зеркале. И главное, им все должны денег на радостную жизнь», — добавила Елена С.

«Вообще, с точки зрения гуманности он (Янукович — М. Р.) вроде бы и правильно поступил — не раздавил танками этот го*номайдан. Но с точки зрения перспективных потерь для большинства народа нужно было уничтожить майдан под корень, в итоге потери были бы меньше и люди бы жили лучше…» — считает Reno B.

«При Януковиче, при тех смешных ценах на всё пенсии были от 120 и выше — долларов. Уровень жизни народа был выше, и это неопровержимый факт. А если еще добавить, что был мир на Донбассе, и про Крым, то майдан и последыши вообще заткнутся», — подытожил Алексей Д.

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Напомним, 3 июня в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины сообщили, что Шевченковский районный суд Киева разрешил проведение специального досудебного расследования по делу об «узурпации власти» беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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