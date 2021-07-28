Депутат Рады жалеет, что Янукович не применил танки против протестующих
Киев, 28 июля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Силовой разгон протестующих в центре Киева в 2014 году мог спасти Украину от войны. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива 28 июля в своём телеграм-канале.
Парламентарий выразил сожаление, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович не приказал разогнать участников «майдана» тяжёлой бронетехникой.
Он добавил, что в таком случае жертв могло быть больше, однако страна могла избежать войны, раздробления и колонизации.
Напомним, ранее Россия подала Европейский суд по правам человека жалобу против Украины, в которой призвала привлечь власти страны к ответственности за события 2014 года — убийства в центре Киева, убийства в Одессе и начало гражданской войны в Донбассе.
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