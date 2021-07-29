Киев, 29 июля, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр не являются подозреваемыми по делу «Межигорья», заявил 28 июля адвокат АО AVER LEX Виталий Сердюк, который отстаивает интересы экс-президента.

Kremlin.ru Виктор Янукович

«НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — ред.) сегодня распространили заведомо неправдивую информацию», — цитирует его пресс-служба адвокатского объединения.

По словам Сердюка, бывшему главе государства и его сыну не предъявлено обвинение. При этом Печерский районный суд в Киеве ранее признал такое обвинение необоснованным.

Напомним, генпрокуратура Украины с 2014 года расследует дело о завладении комплексом зданий дома отдыха «Межигорье», принадлежавшем государству.

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28 июля в Высший антикоррупционный суд Украины поступило ходатайство об избрании Виктору Януковичу и его сыну меры пресечения в виде содержания под стражей. При этом украинские антикоррупционные органы назвали их «подозреваемыми по делу».