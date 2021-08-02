Киев, 2 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Ходатайство украинской прокуратуры о заочном расследовании в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о стрельбе во время акций протеста на «майдане» 2014 года удовлетворил Печерский районный суд Киева. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Wilson Dias Agência Brasil Виктор Янукович

«Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-президента Украины в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 в центральной части города Киева — на площади Независимости и прилегающих улицах», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что в результате того, что в настоящее время Янукович находится на российской территории, такое решение суда дает право обвинению провести в отношении него досудебное расследование в его отсутствие.

Кроме этого, указывается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что серию образовательных онлайн-мероприятий профинансирует на Украине Европейская служба внешних связей.