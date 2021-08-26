Киев, 26 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Проведение заочного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по делу о завладении резиденцией «Межигорье», решение о котором ранее принял украинский Высший антикоррупционный суд, является незаконным, и оно было принято под давлением. Об этом 26 августа заявила адвокат бывшего украинского лидера Ольга Просянюк, ее слова приводит пресс-служба адвокатского объединения AVER LEX.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виктор Янукович

«У защиты более чем достаточно оснований, чтобы полагать, что решения ВАКС были вынесены под давлением. Так как они укладываются в череду незаконных действий власти в отношении, прежде всего, Виктора Януковича: внесудебная расправа с введением санкций СНБО, разрешение заочного расследования дела Майдана лишь на основании его нахождения на территории РФ и т.д. Шоу и пиар подменили закон», — сказала она.

Также адвокат напомнила, что ранее украинские суды уже не раз пресекали незаконные попытки манипулирования со стороны обвинения в деле «Межигорья» и добавила, что Янукович продолжает настаивать на личном участии в судебном процессе, а у обвинения есть адрес, по которому его можно найти в России.

Кроме того, Просянюк отметила, что у обвинения нет никаких новых доказательств и обоснований своей позиции, помимо того, как указала она, суд и обвинение не учли того факта, что сроки досудебного расследования завершились.

Отметим, ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение разрешить проведение специального досудебного расследования в отношении Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении резиденцией «Межигорье».