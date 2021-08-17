Бывший президент Украины Виктор Янукович накануне празднования Дня независимости Украины опубликовал обращение к украинцам. Соответствующее заявление было опубликовано РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

По словам бывшего украинского лидера, народ Украины при его власти жил лучше, а для того, чтобы на нынешней Украине произошли изменения, нужно лишь «просто проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством…»

«То, что народ при нашей власти жил лучше, — это факт. И этот факт еще более красноречив, если учитывать нынешнее обнищание украинцев. Но верьте — всё изменится. В сущности, для этого требуется не так много: просто проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством, кто знает, что такое законы экономики, кто ценит право человека разговаривать на родном языке, ходить в церковь, которую считает своей духовной обителью, кто живет любовью к ближнему, а не ненавистью», — говорится в заявлении.

Янукович также добавил, что «верит в мудрость нашего народа» и его «стремление обрести реальную независимость».

Kremlin.ru Виктор Янукович на заседании Российско-Украинской межгосударственной комиссии. 17 декабря 2013 года, Москва

Фрагмент заявления Виктора Януковича обсудили читатели телеграм-каналов VESTI и «Леся из Страны». Многие согласились с бывшим украинским лидером в том, что жить действительно при его президентстве было лучше, но если бы он не оказался трусом, могло сложиться все иначе, нежели сейчас.

«Как ни печально это осознавать, но при его продажной и воровской власти жить было действительно легче. Если сравнивать с тем, что есть сейчас», — написал Кирилл Ф.

«Сужу чисто по себе и своему окружению: при Януковиче мне лично жилось лучше… Возможно, кто-то там что-то и воровал, но я на себе этого никак не ощущал… Как и при [бывшем мэре Геннадии] Кернесе в Харькове. Много кто рассказывал, какой он был плохой, как сам воровал и давал воровать другим, но я помню Харьков, когда я туда только приехал учиться, каким он был до Кернеса… И помню Украину до Януковича», — отметил Aleksey P.

«Трус он долбаный. Из-за его трусости произошел майдан, ушел Крым и война на Донбассе…» — отреагировал Андрей И.

«Судя по всему, Янукович не только крал, но еще и из своего кармана докладывал», — добавил Edifier Passion.

«Правильные вещи написал Янукович, да только кто с ним в Украине согласится? Ошибки признавать нелегко. Большие ошибки — ещё труднее. Ну, а Украина облажалась по полной. Нацисты-западенцы — те так вообще удавятся, но никогда не признают, что своими тупыми выходками разрушают страну, которая их приютила», — пишет Николай Н.

«Если бы его убили, что изменилось бы в нашей стране? [Бывший глава МВД Арсен] Аваков его преследовал [чтобы] убить. Лично я бы хотела жить опять при Яныке. Мне очень жаль, что многие не понимают, что то был для нас «золотой век», — ответила Елена.

ИА REGNUM Виктор Янукович прибывает на вильнюсский саммит Восточного партнерства, 28 ноября 2013 года

«При Януковиче страна ела мясо и рыбу, а сегодня едва хватает на капусту с картошкой. Старики массово по мусорным ящикам лазят, дерутся за просрочку на задних дворах супермаркетов, собирают бутылки и макулатуру», — добавил Pazzzitifff.

«Янукович — Азаров (глава правительства Украины при Януковиче. — М. Р.) — лучшие правители за всю историю Украины. Их нужно просить вернуться. Зеленский — позор, разочарование, недоумение Украины за 30 лет», — отреагировал Игорь.

«А зачем тогда Янык променял интересы государства на свои выборы? Зачем ты сам начал ассоциацию [с ЕС] тулить???» — не понимает Пётр К.

«При правлении [бывшего президента Украины Леонида] Кучмы Украина после кризиса сделала такой подъем, что в отчетах ЦРУ её называли экономическим тигром. При Януковиче работала команда та же, что при Кучме, ориентированная на промышленный Юго-Восток. А остальные президенты — недоразумения со свиристульками, пчелами, вышиванками и прочей бодягой. Только вот Янукович мало того, что допустил своих отпрысков вместе с друзьями к управлению, ничего не сделал, когда стало ясно, что молодые и борзые — тупо рэкетиры при власти, и вдобавок оказался мямлей и трусом. По поводу того, что Украина именно перенесла подписание соглашения, а не отказалась, я это прекрасно помню. И это был правильный ход. Только такая ситуация не устраивала наших «стратегических» партнеров, и соросятня, подменив понятие «перенести» на «отказаться», вывела массы на майдан. «Революционеры» вели переговоры с президентом, и одним из первых условий стабилизации положения в Украине было убрать Азарова с поста [премьер-министра Украины]. Потому что по нашим законам в случае отсутствия президента именно премьер исполнял его обязанности, а этого майданщикам не надо было. Потом они загнали Януковича, как зайца. У него осталось два выхода — в другую страну, которая его не выдаст, и смерть. Он успел убежать. Но! Если бы он не был тютей — не допустил бы майдана. Это я так, вдруг у кого-то память, как у рыбок гуппи, или кто-то был слишком мал и учил историю по украинским учебникам…» — написала Ирина Г.

«Трусом ты просто оказался. А жили — да, лучше», — отреагировала Irina.

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Kremlin.ru Владимир Путин и Виктор Янукович на церемонии подписания документов в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. 24 − 25 октября 2013 года, Минск

«Ах, Виктор Фёдорович… Как же мне вас не хватает. Спустя почти восемь лет у меня к вам не осталось ни малейшей претензии, более того, я бы с радостью на своих руках занёс бы вас в ВР (Верховную раду. — М. Р.), а затем заботливо усадил бы в кресло президента, ещё и поинтересовался бы, удобно ли вам или подушечку подложить… Но парочка нюансов меня всё же беспокоит… Вы что совсем на старости лет кукухой поехали? Как можно было закрывать глаза на посягание на государственные устои? Как можно было закрывать глаза на оскорбления исторической памяти жителей Юго-Востока, выходцем которого вы сами являетесь? Что значит «Не думаю, что это была ошибочная политика. Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей «мягкости»? Даже спустя 8 лет до вас, трусливого кретина, так и не дошло что да, чёрт возьми, это была ошибка и государственный переворот 2014 года — это результат вашей мягкости?!? Как можно было… [прозевать] подготовку к перевороту? Почти все ключевые посты, в том числе и в спецслужбах, были заняты вашими людьми! Куда эти чудики смотрели? Как можно было прос*ать лояльность СБУ и прочих спецслужб? И неужели так сложно было отдать «Беркуту» единственно правильный и верный приказ, а именно — размазать этих бандеровских террористов по асфальту? А, ну да, вы ж денежки упаковывали в это время… Ну, а так вы мой любимый президент! Чтоб вы жили долго!» — с сарказмом подытожил Sleepy Bear.