Янукович: «Мы на многое закрывали глаза. Не думаю, что это была ошибка»
Москва, 17 августа, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Государственный переворот 2014 года не был результатом недальновидной политики руководства Украины. Об этом заявил беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в своём обращении к народу Украины, опубликованном 17 августа РИА Новости.
Он признал, что власти Украины позволяли неонацистам и националистически настроенным жителям Западной Украины ставить памятники «героям», которые оскорбительны для жителей восточной части страны.
Янукович возложил ответственность за госпереворот на неких авторов западного проекта «Украина как Антироссия», отметив, что противостояние с РФ стало для Украины главной ошибкой за все 30 лет её существования.
По его словам, ситуация на Украине изменится в ближайшей исторической перспективе, это должно произойти благодаря мудрости народа Украины и его желания обрести независимость.
Напомним, в феврале 2014 года Виктор Янукович сбежал с Украины, позволив захватить власть путчистам. Госпереворот на Украине стал причиной ухода Крыма из состава страны, а также начала гражданской войны в Донбассе, в ходе которой погибло в общей сложности около 14 тыс. человек.