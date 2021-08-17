Москва, 17 августа, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Государственный переворот 2014 года не был результатом недальновидной политики руководства Украины. Об этом заявил беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в своём обращении к народу Украины, опубликованном 17 августа РИА Новости.

Politikan.com.ua Виктор Янукович

Он признал, что власти Украины позволяли неонацистам и националистически настроенным жителям Западной Украины ставить памятники «героям», которые оскорбительны для жителей восточной части страны.

«Мы не преследовали членов националистических организаций полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза… Не думаю, что это была ошибочная политика», — сказано в обращении.

Янукович возложил ответственность за госпереворот на неких авторов западного проекта «Украина как Антироссия», отметив, что противостояние с РФ стало для Украины главной ошибкой за все 30 лет её существования.

«Накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов», — констатировал экс-политик.

По его словам, ситуация на Украине изменится в ближайшей исторической перспективе, это должно произойти благодаря мудрости народа Украины и его желания обрести независимость.

Напомним, в феврале 2014 года Виктор Янукович сбежал с Украины, позволив захватить власть путчистам. Госпереворот на Украине стал причиной ухода Крыма из состава страны, а также начала гражданской войны в Донбассе, в ходе которой погибло в общей сложности около 14 тыс. человек.