Шевченковский районный суд Киева разрешил проведение специального досудебного расследования по делу об «узурпации власти» беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом сообщила 3 июня пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан на Украине

Так, Шевченковский районный суд Киева разрешил провести расследование в отношении Януковича при его отсутствии. Сторона обвинения намерена рассмотреть обстоятельства, при которых в 2010 году экс-президент Украины якобы незаконно увеличил объём своих властных полномочий.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многих возмутила данная новость, так как в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, и люди задались вопросом, не хотят ли на Украине расследовать это дело? Люди подчеркнули, что Янукович был законно избранным президентом.

«А когда, интересно, Янукович захватывал власть?» — спросила Наталья М.

«Какой захват власти??? Были выборы!!! Хватит нести чушь!!! А в 2014-м не было захвата власти??? Займитесь сегодняшними проблемами, а не заочными судами!!! Людям от этого не легче!!!» — написала Надежда М.

European Parliament Бывший президент Украины Виктор Янукович

«Правильно! Вот, как сейчас, помню в 2010-м майдан, Азаров на сцене, Янукович на экскаваторе, Повалий по сцене скачет: «Гей, гей, гей», Ющенко в Вашингтон бежит. Или это не в 10-м было, а в.?» — пишет Олег А.

«Когда же это, интересно, он захватил власть?! А что половина избирателей проголосовала за него, кто-то учел выбор людей? А рыло-то поросячье не захватило власть, разожгли костер войны и 5 лет выкручивали людям руки, разорвали страну на куски!..» — отметила Алла А.

«Это были выборы, и он законно пришёл к власти», — добавила Lidiya G.

«Все знакомые голосовали за Януковича. Цены были низкие на всё: продукты, коммуналка, а зарплаты были высокие», — написала Людмила Т.

«По прошествии времени понимаешь, что это было не самое плохое время…» — отметила Раиса К.

«А я-то думала, что захват власти в 14-м произошел! Дело завели? Сейчас вон конституцию уже полностью растоптали, Януковичу и не снилось, что так можно было, и никакого уголовного наказания!» — добавила Нонна А.

«Во как. Скоро выборы признают манипулятивным инструментом для захвата власти. Ждём отмены выборов и абсолютной монархии и анархии!» — написал Виктор Д.

«Нужно оправдать захват власти на майдане, а так: не было президента — и порядок», — отметил Сергей М.

«С каждым днём маразм всё крепчает и крепчает! Оказывается, что не в 2014 году был Майдан, а в 2010-м, где Янукович после переворота захватил власть!!!» — добавил Михаил М.

«Не валяйте дурака. В 2014 году власть захватили воры и негодяи. Ими займитесь. Или Ющенко, для которого 3-й тур (в 2004 году. — О. П.) организовали вопреки конституции. Делом займитесь. Пора уже», — призвала Наталья С.

«Теперь и на выборы идти страшно. Не за того проголосуешь — посадят, как за соучастие в захвате власти», — пишет Владимир С.

«А захват власти в 2014 году и расстрел снайперами 100 человек не хотят расследовать?» — спросила Галина Т.

Mstyslav Chernov Cамообороновцы выносят раненого по Институтской улице. Киев. Майдан 2014

«Вам бы книги писать фантастические», — добавил Ярослав В.

«Скоро и дело Кеннеди на Яныка (Януковича. — О. П.) повесят, походу, свидомитам не дают покоя лавры Петрова и Боширова…» — подытожил Олег Б.

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Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что офис генерального прокурора Украины планирует подать повторный запрос в Россию на экстрадицию экс-президента страны Виктора Януковича.

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