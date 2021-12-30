Дело Роснано
Государство не допустит банкротства «Роснано» — Минфин
Корпорация «Роснано» не может потерять платёжеспособность, государство этого не допустит, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». Глава Минфина уверен, что компания договорится с кредиторами. В таком случае возможны соглашения о реструктуризации или о...
30 декабря 2021
Путин оценил ситуацию с долгами «Роснано»
У российской госкорпорации «Роснано» непростая ситуация, но у нового руководства есть карт-бланш на изучение проблемы, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина —...
23 декабря 2021
Претензии «Роснано» выглядят сомнительно — аналитик
Использование различных гарантий и поручительств при выдаче кредитов является обычной банковской практикой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов, комментируя требования «Роснано» к банкам обнулить кредитные договоры. «Кроме того, «Роснано» ранее вполне нормально...
15 декабря 2021
Венчурный тупик: ситуация с «Роснано» — отражение проблем инвестирования
Переговоры между кредитными организациями и госкомпанией «Роснано», относительно кредитной задолженности последней, достаточно нелогично переместились в плоскость жесткого противостояния, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами...
15 декабря 2021
Идите в суд: почему «Роснано» ничего не добьётся от кредиторов?
Судя по отчётности «Роснано» по МСФО за первое полугодие 2021 года, финансовое состояние госкорпорации не такое уж тяжёлое, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. «Действительно, совокупный процентный долг компании превышает её собственный...
15 декабря 2021
«Роснано» потребовала обнулить кредитные договоры на 55 млрд рублей — РБК
Госкомпания «Роснано» направила в несколько банков претензии о признании недействительными заключенных с ними кредитных договоров, сообщил 15 декабря телеканал РБК со ссылкой на информированные источники. Речь идёт о кредитах, которые предоставлялись Совкомбанком, Промсвязьбанком и банком «Ак Барс»...
15 декабря 2021
Инвесторы в ожидании: чем обернется история с «Роснано»?
Председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, как пишет ТАСС, сообщил журналистам, что ВЭБ не помогал «Роснано» в погашении бондов на 4,5 млрд рублей, но корпорация готова взять ответственность за необеспеченные госгарантиями выпуски облигаций «Роснано» «в тех пределах, которые определит правительство РФ»...
9 декабря 2021
Опять Чубайс? «Роснано» бросает тень на государственные компании
Разговоры о реструктуризации долгов «Роснано» привели не только к решению регулятора российского финансового рынка о приостановке торгов бумагами госкомпании с последующим заявлением первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, объяснившей, как сообщал «Коммерсантъ», что системных рисков в...
29 ноября 2021
Суд отказался оставить экс-главу «Роснано» под домашним арестом
Срок домашнего ареста бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда истекает. Мосгорсуд отказался продлевать избранную ранее меру пресечения обвиняемому в растрате 220 млн рублей подозреваемому. Апелляционное представление прокуратуры было рассмотрено сегодня, 21 февраля. Добавим, что суд также признал...
21 февраля 2018
Экс-глава «Роснано» Меламед вновь отправлен под домашний арест
Черемушкинский суд Москвы 22 мая отправил под домашний арест бывшего главу «Роснано» Леонида Меламеда. Такая мера пресечения избрана в связи с делом о растрате более 220 млн рублей, пишет «Коммерсантъ». Ходатайство прокуратуры о заключении Меламеда под стражей отклонено судом. — он счел достаточной...
22 мая 2017
Бывший глава Роснано освобожден из-под домашнего ареста
Из-под домашнего ареста освобожден бывший главка «Роснано» Леонид Меламед, обвинявшийся в растрате, пишет «Коммерсантъ». Срок предельного содержания Меламеда под домашним арестом истек накануне. Также истек срок содержания под стражей финансового директора корпорации Святослава Понурова, который...
11 мая 2017
СК предъявил обвинение фигурантам «дела Роснано»
Мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову и руководителям «НТ фарма» Рустаму Атауллаханову и Евгению Султанову предъявлены обвинения в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере. Кошурников также обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает 25 ноября СК РФ. Речь идет...
25 ноября 2016
В двух районах Ярославской области возник кризис власти
В двух муниципальных образованиях Ярославской области — Тутаевском районе и Переславле-Залесском возник кризис власти. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Неопределенность возникла после ареста мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова по «делу Роснано» и добровольной отставки главы...
23 ноября 2016
Адвокат мэра Переславля: Кошурников не участвовал в растрате денег Роснано
Уголовное дело в отношении мэра Переславля-Залесского Ярославской области Дениса Кошурникова выделено в отдельное производство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Кошурникова Александр Захарьин. Он считает, что тем самым следствие само подтвердило тот факт, что Кошурников не имеет...
21 ноября 2016
Мэр Переславля-Залесского арестован по делу о растрате средств «Роснано»
Басманным судом Москвы на два месяца арестован мэра города Переславля-Залесского Денис Кошурников по подозрению в хищении миллиарда рублей корпорации «Роснано», сообщает пресс-служба суда. Суд удовлетворил ходатайство следствия, хотя прокуратура была против ареста, посчитав материалы следствия...
18 ноября 2016
Суд арестовал одного из фигурантов «дела Роснано»
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу фигуранта «дела Роснано» бывшего директора компании НТфарма Рустама Атауллаханова. Ходатайство следствия об избрании меры пресечения мэру Переславля-Залесского Ярославской области Денису Кошурникову еще рассматривается...
18 ноября 2016
Следствие просит суд арестовать мэра Переславля-Залесского по делу Роснано
Один из подозреваемых по делу о хищении в государственной корпорации ОАО «Роснано» — генеральный директор ООО «НТфарма» (Ярославская область) Евгений Султанов отправлен под домашний арест. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает СКР. «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в...
18 ноября 2016
Ярославский депутат: не делайте из мэра Переславля главного коррупционера!
Заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев считает, что средства массовой информации напрасно делают из мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова главного коррупционера по «делу Роснано». Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM. Депутат говорит о странных...
18 ноября 2016
Ярославское чиновничество: хроника посадок и уголовных дел
15 ноября СКР возбудил уголовное дело в отношении мэра Переславля Дениса Кошурникова. Он подозревается в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Поводом для этого стало строительства завода «НТфарма» в Переславском районе. Это уже пятый мэр в Ярославской области, попавший...
17 ноября 2016
РОСНАНО надеется на запуск «НТ-Фарма» осенью 2017 года
РОСНАНО с 2014 года выражало обеспокоенность определенной финансовой непрозрачностью деятельности «НТ-Фарма», о чем проинформировало ранее правоохранительные органы. Об этом заявил директор по коммуникациям УК «РОСНАНО» Алексей Фирсов, сообщается на сайте компании. По его словам, с этого периода...
17 ноября 2016