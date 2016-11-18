Москва, 18 ноября, 2016, 23:10 — ИА Регнум. Басманным судом Москвы на два месяца арестован мэра города Переславля-Залесского Денис Кошурников по подозрению в хищении миллиарда рублей корпорации «Роснано», сообщает пресс-служба суда.

PereslavlFoto Денис Кошурников

Суд удовлетворил ходатайство следствия, хотя прокуратура была против ареста, посчитав материалы следствия недостаточными для такой меры. Денис Кошурников останется под стражей до 16 января 2017 года.

Ранее суд арестовал гендиректора «НТ-Фарма» Евгения Султанова, отправленного под домашний арест, и Рустама Атауллаханова, заключенного под стражу. Султанов частично признал вину и согласился на сотрудничество со следствием, Атауллаханов все обвинения в свой адрес отрицает.

Напомним, 16 ноября СК России провел обыски в «Роснано» и возбудил уголовные дела против генерального директора компании «НТфарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова по подозрению в растрате имущества в особо крупном размере.

Госкорпорация «Роснано» вложила в компанию «НТфарма» более одного млрд рублей для создания на территории Переславского района фармацевтического производства. По проектным обязательствам завод должны были запустить в сентябре 2012 года, но до сих пор он даже не построен.