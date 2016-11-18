Ярославль, 18 ноября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев считает, что средства массовой информации напрасно делают из мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова главного коррупционера по «делу Роснано». Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM. Депутат говорит о странных несоответствиях озвученных фактов и их медийного освещения. По уголовному делу было задержано три человека, однако МВД распространило лишь видео задержания мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова. О задержанных руководителях фирмы «НТфарма» и правоохранительные органы, и СМИ сообщают крайне мало.

Скриншот c видео МВД РФ Следственные действия в Переславле-Залесском

«При том, что я всегда являлся сторонником самых жёстких мер в борьбе с коррупцией, мне очень не понятна реакция многих СМИ на «дело Роснано». Какие-то московские предприниматели, по версии следствия, украли миллиард у Роснано, а все СМИ делают виновным в этом мэра Переславля Дениса Кошурникова. И никто не вникает в суть обвинений, показывая шоу с масками в администрации города. Как я понял из официальных источников, город Переславль вообще не имеет отношения к данному делу. А Денису Кошурникову вспоминают подписание разрешения на строительство завода пятилетней давности на посту главы Переславского района без согласования с Минприроды РФ. И уже нашли у него самолёт и дом, и сделали из Кошурникова главного коррупционера! Я бы напомнил всем журналистам, что Денис Кошурников до того, как был избран главой Переславского района, возглавлял собственный завод и был уже отнюдь не нуждающимся человеком, и потому легко мог себе позволить приобрести и дом, и машину, и даже самолёт», — говорит депутат Ярославской областной думы Павел Исаев.

Народного избранника также удивляет, что в вину мэру вменяют подписание разрешения на строительства фармацевтического завода в Переславском районе без согласования с Минприроды (земельный участок находится на территории нацпарка «Плещеево озеро»). Как сообщал в 2010 году официальный портал Правительства Ярославской области, «завод в Переславле-Залесском — одно из предприятий, которые строятся в Ярославской области в рамках фармкластера, одобренного премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным и включенным в стратегию развития отечественной фарминдустрии «Фарма 2020». Тогда же региональные власти сообщали, что Ярославская область выиграла право на строительство предприятия с инвестициями «Роснано» среди 15 регионов страны.

«Можете ли вы себе представить, что бы стало с главой сельского района, который бы отказался подписывать разрешение на строительство завода и осмелился бы остановить миллиардные инвестиции в фармацевтический кластер региона, которые с огромным трудом тогда приводил в область губернатор Сергей Вахруков?!», — задается вопросом заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев.

По мнению народного избранника, «Денис Кошурников — один из эффективных руководителей органов местного самоуправления ярославской области, входит в совет по развитию местного самоуправления при Президенте РФ.»

Депутат предлагает дать возможность следствию и суду детально разобраться в этом деле, а не забегать вперёд и делать собственные выводы.