Москва, 15 декабря, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Переговоры между кредитными организациями и госкомпанией «Роснано», относительно кредитной задолженности последней, достаточно нелогично переместились в плоскость жесткого противостояния, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Alkanchik Роснано

«Для банков выдача ссуд на венчурные проекты являются вложением, сопряженным с повышенным риском, что предполагает повышенную ставку. В тоже время, нельзя не признать, что данный риск нивелируется наличием обеспечения.

Привлекая заемных средств из негосударственных источников, ГК «Роснано» выступила, в качестве равноправного участника экономического оборота. Взаимоотношения с кредитными институтами выстраивались на рыночных принципах формирования стоимости денег.

Условия кредитных соглашений (поскольку были увязаны с федеральными гарантиями), наверняка, прошли согласования на всех управленческих уровнях (в том числе и в профильных государственных ведомствах).

В этом смысле, ставка по займам, может рассматриваться, в качестве вполне адекватной цены денег, в соответствующий момент времени и в конкретных общеэкономических условиях.

Поэтому претензии «Роснано» на «исключительность» в переговорном процессе с банковскими структурами явно противоречат и сложившимся реалиям делового оборота, и одному из базовых правовых принципов: «свободы договора».

Следует учитывать, что последствия разрешения ситуации вокруг долгов «Роснано», выходят за рамки простого спора двух хозяйствующих субъектов.

Сложное финансовое положение госкорпорации, высветило очень важную для всей экономики нашей страны, проблему венчурных инвестиций, продемонстрировав неэффективность сложившейся практики финансирования рискованных проектов.

В ситуации, когда инвестиции осуществляются за счет заемных средств, а не посредством прямого участия в уставном капитале, организация, осуществляющая непосредственное вложение неизбежно оказывается в кредитном тупике.

Это происходи, как за счет того, «срабатывают» далеко не все инвестиции, так и в результате временного разрыва в отдаче различных проектов.

Не приходится сомневаться, что переговоры по реструктуризации долгов «Роснано» с коммерческими банками, при явном или «фоновом» участии государства, закончатся достижением компромиссных договоренностей.

Неспособность расплачиваться по долгам, хотя бы одной подобной структуры, подорвет доверие ко всему институту государственных корпораций, с отсечением последних от рынка финансовых заимствований.

Между тем, проблема осуществления регулярных венчурных инвестиций в отечественную экономику остается нерешенной. Попытка централизованного стимулирования данного процесса, через единый государственный центр, разумеется, не провалилась полностью, однако, и ощутимых результатов не принесла.

В тоже время, именно постепенное накапливание в структуре производительных сил новаторских изменений, является основой технологического развития общества. В этом смысле, очевидна необходимость всемерное поощрение участия частного капитала в венчурном инвестировании», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, госкомпания «Роснано», объявившая в ноябре о начале переговоров по реструктуризации долгов, направила трем банкам досудебные претензии о признании недействительными заключенных с ними кредитных договоров.

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