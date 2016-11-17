Ярославль, 17 ноября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. 15 ноября СКР возбудил уголовное дело в отношении мэра Переславля Дениса Кошурникова. Он подозревается в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Поводом для этого стало строительства завода «НТфарма» в Переславском районе. Это уже пятый мэр в Ярославской области, попавший под уголовное преследование. ИА REGNUM решило вспомнить всех крупных ярославских чиновников, оказавшихся за решеткой.

Pixabay.com Колючая проволока

Начнем отсчет с экс-мэра Рыбинска Евгения Сдвижкова — первого мэра крупного города, оказавшегося за решеткой по обвинению в коррупции. Ему вменили в вину вымогательство и получение взятки в миллион рублей от местного предпринимателя за подписание акта приёма в эксплуатацию здания торгового комплекса «Сенная площадь». Задержание Сдвижкова 6 июня 2007 г — с поличным, как утверждало следствие — многие в Ярославле называли «подарком ко дню рождения» губернатору Анатолию Лисицыну, с которым мэр Рыбинска находился в конфронтации. В 2009 году Сдвижков был осужден на семь с половиной лет строгого режима. Однако Верховный суд дважды не согласился с доводами следствия и вынесенным приговором. В 2011 году уголовное дело в отношении него было прекращено — за отсутствием события преступления. Верховный суд признал, что ничего не было — ни взятки, ни вымогательства. В заключении Евгений Сдвижков провел почти полгода.

Этот крестный путь спустя несколько лет повторил другой мэр Рыбинска — Юрий Ласточкин. В 2013 году он был задержан за вымогательство взятки в 2 миллиона рублей у уволенного директора МУП «Теплоэнерго» Владимира Иванова за гарантии его восстановления в должности. Ласточкин был незамедлительно арестован и весь срок следствия провел в СИЗО. Приговор ему был оглашен 23 сентября 2015 г. При этом к обвинению в вымогательстве и получении взятки добавилось обвинение в растрате, связанное с деятельностью Ласточкина на посту генерального директора НПО «Сатурн». Ласточкин был признан виновным по всем пунктам и получил восемь с половиной лет колонии строгого режима и 140 миллионов рублей штрафа. В настоящее время он отбывает наказание, жалоба на приговор в Верховном суде не рассмотрена.

Параллельно с Юрием Ласточкиным шел уголовный процесс в отношении мэра Ярославля Евгения Урлашова, также обвиненного в вымогательстве и получении взяток у бизнесменов, получающих контракты на содержание и ремонт дорог города. Урлашов со своими подчиненными — Дмитрием Донсковым, Алексеем Лопатиным, Максимом Пойкалайненом — во время следствия находились под арестом в СИЗО. Во время судебного рассмотрения дела суд отпустил Дмитрия Донскова под домашний арест. Впоследствии Донсков был оправдан. Остальные фигуранты дела получили реальные сроки: Евгений Урлашов — двенадцать с половиной лет строгого режима и 60 миллионов рублей штрафа, Лопатин — семь лет строгого режима без штрафа, Пойкалайнен — пять лет строгого режима и 18 миллионов рублей штрафа.

Стоит отметить, что ни один из мэров не признал своей вины. Более того, все они настаивали на том, что уголовные дела носили «заказной» характер.

В 2009 году за злоупотребление должностными полномочиями был осужден к тому времени уже экс-мэр Переславля-Залесского Евгений Мельник — он получил три года колонии, но вышел на свободу в 2010 году по условно-досрочному освобождению.

Следом за арестом Евгения Урлашова начались «зачистки» в мэрии Ярославля. В результате на скамье подсудимых за взятки оказались заместитель мэра по строительству Евгений Розанов, директору департамента организации строительства Владимир Евдокимов, начальник управления земельных ресурсов мэрии Ярославля Борис Бураков, директор департамента финансов Сергей Хахин. Впрочем, при новом руководстве мэрии также не обошлось без скандалов: в самом конце декабря 2015 года по подозрению в мошенничестве был задержан заместитель мэра по строительству Леонид Комаров. Что интересно — за решетку он отправился вместе с заместителем председателя правительства Ярославской области Ростиславом Даниленко. Расследование уголовного дела в отношении обоих экс-чиновников не завершено. Сначала оба были заключены под стражу, затем помещены под домашний арест, в настоящее время находятся под подпиской о невыезде.

Впрочем, под уголовные дела попадали не только мэры городов, но и главы муниципальных районов. Глава Тутаевского района Ян Андреев, оправданный по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями, почти сразу стал фигурантом нового дела по тем же самым эпизодам, к которым в конце концов добавилась и взятка. Андреев утверждал, что его уголовное преследование ведется по приказу губернатора Сергея Вахрукова, стремившегося избавиться от «несогласного» руководителя. В результате Андреев был вынужден покинуть Россию. Ярославский Следственный комитет до сих пор не исключил его из списков розыска.

Глава Ярославского района Валентин Мильто в 2006 году обвинялся в превышении должностных полномочий при использовании 5 миллионов рублей, выделенных ОАО «Северная железная дорога» на ремонт ведомственного жилья, которое было передано на баланс района. Мильто был оправдан, но уже в 2008 году осужден на два с половиной года за мошенничество по предварительному сговору с использованием служебного положения. Причем первоначально ему вменялась в вину взятка, но позднее обвинение было переквалифицировано.

В 2007 году главе Ростовского района Валерию Пойкалайнену было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий за то, что администрация района оплатила из муниципальной казны приобретение квартир двум своим сотрудникам. Пойкалайнен получил четыре года условно.

Три года условно получил и глава Переславского района Хасанби Шопаров — за перевод муниципального помещения фельдшерского пункта в разряд жилых. Впоследствии помещение было передано для проживания частному лицу, не стоявшему на очереди на улучшение жилищных условий, а Шопаров пошел под суд по обвинению в превышении должностных полномочий.

В 2011 году глава Пошехонского района Николай Белов стал фигурантом уголовного дела по антикоррупционной статье. По мнению следствия, он назначил на муниципальные должности людей, не имеющих соответствующей компетенции и без конкурса. По требованию прокуратуры, подкрепленному решением суда, трудовые договоры с некомпетентными назначенцами были расторгнуты, при этом каждый из них получил выходное пособие в связи с увольнением по вине работодателя. Ущерб бюджету был оценен в 150 тысяч рублей. Районным судом Белов был признан виновным и получил штраф в 20 тысяч рублей. Позже Ярославский областной суд отменил этот приговор, дело было направлено на новое рассмотрение в Рыбинский суд и впоследствии прекращено, но по нереабилитирующим обстоятельствам.

Из чиновников регионального уровня под уголовное преследование попал глава Избирательной комиссии Ярославской области Денис Васильев. В октябре 2013 года, после выборов в областную думу, он был задержан с деньгами, полученными в качестве взятки от руководителя ярославской рекламной фирмы за заключение контракта на информирование населения о выборах. Общая сумма взятки составила 4,7 млн рублей. На момент задержания в машине Васильева правоохранители обнаружили 2,7 млн. Остальные деньги, по его признанию, он получил ранее. Приговором суда Денису Васильеву назначено наказание в виде шести лет строгого режима и штрафа 9,4 млн рублей.

В 2013 году разразился скандал вокруг руководства «Ярдорслужбы» в лице Валерия Пенкина и директора департамента дорожного хозяйства области Валерия Колодченко. Они стали фигурантами уголовного дела по факту превышения полномочий. Поводом для этого стало проведение в 2012 году открытого аукциона на право заключения госконтракта на выполнение работ по содержанию автодорог общего пользования. Должностные лица департамента дали директорам 11 районных «Автодоров» указания о порядке участия в аукционе — падать в цене в пределах 0,5−1%. В результате аукцион выиграла структура предпринимателя Вагинака Погосяна (позднее был осужден за хищение госсредств), а «Автодоры» оказались на грани финансового краха.

В марте 2016 г было возбуждено уголовное дело в отношении директора регионального департамента транспорта Олега Круглова. Он был обвинен в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Вместе с ним по делу проходил заместитель директора ГКУ «Ярдорслужба» Иван Зайцев.

Ну и, наконец, под статью чуть было не попал самый популярный губернатор Ярославской области, а ныне сенатор Анатолий Лисицын — в 2004 году его обвиняли в превышении полномочий и нецелевом расходовании бюджетных средств. Но уголовное дело в отношении Лисицына было закрыто.

Вряд ли Денис Кошурников будет в этом списке последним. По выражению одного из ярославских политиков, чиновники летят на государственные деньги, «как мотыльки на огонь».