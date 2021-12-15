Москва, 15 декабря, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Использование различных гарантий и поручительств при выдаче кредитов является обычной банковской практикой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов, комментируя требования «Роснано» к банкам обнулить кредитные договоры.

Офис «Роснано»

«Кроме того, «Роснано» ранее вполне нормально обслуживала свои займы, то есть соглашалась с их условиями.

В связи с этим, на мой взгляд, перспективы претензий в суде (если, конечно, до этого в итоге дойдет дело) выглядят сомнительными.

По моему мнению, целью данных претензий, скорее всего, является попытка «Роснано» усилить свои позиции в переговорах с банками по поводу реструктуризации задолженности компании», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, госкомпания «Роснано» направила трем банкам досудебные претензии о признании недействительными заключенных с ними кредитных договоров в сумме 55 млрд рублей.

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