Ярославль, 21 ноября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении мэра Переславля-Залесского Ярославской области Дениса Кошурникова выделено в отдельное производство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Кошурникова Александр Захарьин. Он считает, что тем самым следствие само подтвердило тот факт, что Кошурников не имеет отношения к растрате средств Роснано при строительстве завода «НТфарма».

Фото со страницы Дениса Кошурникова в Facebook Денис Кошурников

16 ноября решением Басманного суда Москвы Денис Кошурников был арестован на два месяца. Как уточняет Следственный комитет РФ, ранее Басманный суд избрал меры пресечения двум другим фигурантам дела о строительстве завода: бывший гендиректор компании НТфарма Рустам Атауллаханов также взят под стражу, учредитель ООО «НТфарма» Евгений Султанов помещен под домашний арест.

Александр Захарьин подчеркивает, что защита уже готовит апелляционную жалобу на решение суда о мере пресечения.

«Думаю, что апелляцию поддержит и прокуратура, чья точка зрения относительно меры пресечения Денису Кошурникову совпала с позицией защиты. Также будем собирать документы, которые свидетельствуют о невиновности нашего подзащитного», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Александр Захарьин.

Он подчеркивает, что в рамках доследственной проверки, которая «была проведена не в полном объеме», правоохранители не разобрались в обстоятельствах сделки по продаже земли. По версии защиты, продажа участка состоялась без участия Кошурникова.

«В фирме, которая продала землю под строительство завода, он имеет очень маленький процент, и совет учредителей решал вопрос о реализации земли без него. Он не присутствовал при этом. И человек вообще не имеет отношения к произошедшему, но ситуация перевернута с ног на голову. К хищениям он тоже не имеет отношения — и это подтвердило само следствие, выделив дело о превышении должностных полномочий в отдельное производство. А растрата осталась в другом деле», — прокомментировал Александр Захарьин.

По словам адвоката, в настоящее время мэр Переславля находится в изоляторе временного содержания на Петровке, но вскоре будет переведен в СИЗО «Матросская тишина». Также он не отстранен от должности.

«Как его отстранять? А если дело развалится?» — интересуется Александр Захарьин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уголовное дело возбуждено 16 ноября. Его фабула строится вокруг строительства в Переславском районе фармацевтического завода по производству вакцин «НТфарма». Основным инвестором проекта выступило Роснано, вложившее в строительство более миллиарда рублей. Руководители проектной компании обязались построить и запустить предприятие к сентябрю 2012 года, но этот срок неоднократно переносили. Как установлено следствием во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России, работы по реализации проекта на протяжении многих лет не осуществляются, а деньги инвестора растрачены. В результате, завод до настоящего времени не построен.

В рамках дела Атауллаханов и Султанов подозреваются в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Кошурников — в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ему вменяется в вину то, что, будучи в то время главой Переславского района, он выдал разрешение на строительство завода на участке, расположенном на территории Национального парка «Плещеево озеро». Между тем, выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима. Кроме того, этот участок был приобретен руководством проектной компании у фирмы ООО «Протек», принадлежавшей Денису Кошурникову.