Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 ноября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В двух муниципальных образованиях Ярославской области — Тутаевском районе и Переславле-Залесском возник кризис власти. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тутаев

Неопределенность возникла после ареста мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова по «делу Роснано» и добровольной отставки главы Тутаевского района Сергея Левашова, который написал заявление об уходе после публичной критики со стороны врио губернатора Дмитрия Миронова.

По словам помощника главы Тутавского района Елены Самойленко официальной информации о том, кто на данный момент возглавляет районную администрацию, у нее нет.

«Вчера и.о. был первый зам главы Егор Ткачук, кто сегодня я не знаю», — сообщила Елена Самойленко корреспонденту ИА REGNUM.

Депутат районного собрания Алексей Шеповалов тоже не в курсе, кто же руководит районом.

«Наш муниципальный совет этот вопрос не рассматривал, считается, что это внутреннее дело администрации. Вчера и.о. был Егор Ткачук, а сегодня, по некоторым сведениям, исполняет обязанности уже Дмитрий Юнусов. Хотя его в структуре администрации района еще вчера не было. Завтра заседание муниципального совета, но вопроса о главе администрации в повестке нет. При том, что по уставу мы должны назначить своих 5 представителей в конкурсную комиссию по назначению сити-менеджера. О Юнусове я знаю, что раньше он работал в администрации района, профессионал, проблемы все знает, посмотрим, какие задачи перед ним поставят в Правительстве области», — пояснил ситуацию депутат Алексей Шеповалов.

За разъяснениями корреспондент ИА REGNUM обратился в управление делами Тутаевской районной администрации.

«Первый заместитель главы Егор Ткачук со вчерашнего дня, 22 ноября уволился. С сегодняшнего дня первым заместителем главы администрации и исполняющим обязанности стал Дмитрий Юнусов», — рассказала управляющая делами администрации района Светлана Балясникова.

При этом она пояснила детали перехода власти. Первый заместитель главы района Ткачук уволился, не оставив преемника. Далее по представлению врио губернатора Ярославской области был назначен и.о. главы администрации Юнусов. Распоряжение о его назначении первым заместителем главы издал заместитель главы Тутаевского района по безопасности Руслан Саматов. Как пояснила управделами, именно Саматов как заместитель идет следующим по очередности после первого зама и имеет право назначать нового первого зама. Утверждения первого заместителя на муниципальном совете как это делается в Ярославле, в Тутаевском районе не предусмотрено.

Непросто складывается переход власти и в Переславле-Залесском. После ареста мэра Дениса Кошурникова его полномочия должны были перейти к первому заму. Но такового человека на данный момент нет. Не оставил Кошурников и замену среди обычных замов.

По словам депутата Переславской городской думы Сергея Хабибулина, по согласованию с Правительством области было решено, что исполнять обязанности мэра будет зам по социальной политике Жанна Петрова. Но при этом, по сведениям депутата Хабибулина, область активно подыскивает для Переславля свою кандидатуру на постоянную работу.

«Совет никак не участвует. Если нам пришлют первого заместителя, то мы должны согласовать. Но интрига еще и в том, что в июле 2017 года истекают полномочия Кошурникова. Возникает вопрос: или по конкурсу назначать сити-менеджера, или проводить всеобщие выборы. Дело в том, что прошли публичные слушания, где все, включая депутатов-единороссов, проголосовали за возврат прямых выборов мэра. Сейчас ожидаем какую позицию займет врио губернатора», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Переславской городской думы Сергей Хабибулин.