Москва, 11 мая, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Из-под домашнего ареста освобожден бывший главка «Роснано» Леонид Меламед, обвинявшийся в растрате, пишет «Коммерсантъ».

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Срок предельного содержания Меламеда под домашним арестом истек накануне. Также истек срок содержания под стражей финансового директора корпорации Святослава Понурова, который также проходит обвиняемым по делу о растрате 220 млн рублей.

Факт освобождения Меламеда и Понурова подтвердил адвокат экс-главы госкорпорации Руслан Кожура. По его словам, они были освобождены вечером 10 мая.

Также есть информация о том, что Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, оно возвращено следователю для устранения нарушений. Эту информацию Кожура не прокомментировал, заявив, что, видимо, расследование по делу будет продолжено.

По версии следствия, в период с 2007 по 2009 год Меламед способствовал заключению между корпорацией «Роснанотех» и инвестиционно-финансовой корпорацией «Алемар» договора об оказании консультационных услуг.

При этом Меламед являлся совладельцем ЗАО «ИФК «Алемар», а его бывший заместитель Андрей Малышев и бывший финансовый директор корпорации Святослав Понуров перевели свыше 220 млн бюджетных средств в качестве оплаты за фиктивные услуги.