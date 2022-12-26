Теракт в Ницце 14 июля 2016 года
Во Франции двое обвиняемых по делу о теракте в Ницце подали апелляцию — AFP
Двое мужчин, приговоренных к 18 годам лишения свободы по делу о теракте в Ницце (Франция), подали апелляцию в специальный суд присяжных в Париже, сообщила AFP в понедельник, 26 декабря, национальная антитеррористическая прокуратура. После более чем трех месяцев слушаний двое главных обвиняемых были...
26 декабря 2022
В Париже будет построен музей жертв терроризма
По случаю Национального дня памяти жертв терроризма президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о проекте создания мемориального музея жертв терроризма. Об этом 11 марта сообщает Le Parisien После множества терактов произошедших за последнее десятилетие во Франции Эммануэль Макрон хочет воздать...
11 марта 2021
Во французском Лилле арестовали вооруженного мужчину
Во французском городе Лилль полиция арестовала мужчину, одетого в мусульманскую одежду и вооруженного ножом. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Le Figaro. Следите за развитием событий в трансляции: «Террористические нападения и ситуация во Франции — трансляция» Мужчина 1994 года рождения...
29 октября 2020
Спустя два года после теракта: Ницца проведет фейерверк
Спустя два года после нападения в Ницце, в результате которого погибли 86 человек, Ривьера проведет фейерверк 15 августа, соблюдая высшую степень безопасности, сообщает Europe1. Префектура установила «охранные устройства на земле, в воздухе и даже в море» для успешной и безопасной организации...
14 августа 2018
Итальянский телеканал по ошибке сообщил о теракте в Ницце с 80 погибшими
Итальянский телеканал Sky Sport во время трансляции футбольного матча распространил ошибочное сообщение о теракте, произошедшем в Ницце два года назад. Информация была размещена в бегущей строке во время прямой трансляции матча «Интер» — «Сассуоло». В сообщении указывалось, что в результате наезда...
13 мая 2018
Прокуратура Франции возбудила дело по поводу наезда на военных
Контртеррористическое подразделение прокуратуры Франции начало расследование в отношении наезда на военнослужащих, сообщает 9 августа Reuters со ссылкой на источник. Данный шаг означает, что преступление рассматривается как вероятный террористический акт. Поиски подозреваемого продолжаются...
9 августа 2017
Французские власти назвали наезд на военных актом агрессии
Мэр французского города Леваллуа-Перре Патрик Балкани заявил, что наезд автомобиля на представителей вооружённых сил республики являлся спланированным актом агрессии, сообщает 9 августа Reuters. «Без всяких сомнений, это было спланировано», — сообщил он. При этом градоначальник официально не назвал...
9 августа 2017
Очередной теракт? В Париже неизвестный совершил наезд на военных
В столице Франции неизвестный совершил наезд на представителей вооруженных сил республики, сообщает 9 августа Reuters. В результате происшествия пострадали шестеро военных, четверо из них отделались легкими ранениями, двое получили более серьезные ранения. Инцидент произошел в западном пригороде...
9 августа 2017
Спустя год после теракта Ницца почтит память жертв
Ровно год назад, 14 июля 2016 года, в национальный праздник Франции, День взятия Бастилии, в Ницце произошел кровавый теракт. Сегодня, 14 июля 2017 года, в курортном городе Франции запланировано проведение памятных мероприятий, пишет Berliner Morgenpost. Чтобы принять в них участие, в Ниццу приедет...
14 июля 2017
La Razón: «Лондонским террористам не хватило денег на повторение Ниццы»
За час до атаки 27-летний Хурам Батт, считающийся Скотланд-Ярдом «мозгом теракта» на мосту Лондона, пытался взять в аренду грузовик весом 7,5 тонны, чтобы повторить «смертельный вояж» тунисца Мохамед Лауэж-Булеля по набережной Ниццы 14 июля 2016 года. Намерения Батту помешала реализовать...
11 июня 2017
В борьбе за толерантность власти в Европе отступают перед террористами
Гарантии мирного и безопасного существования в Европе вдруг начали сменяться утверждениями о неизбежном зле одиночного терроризма, о том, что побороть его нельзя, надо с ним смириться и еще сильнее — не обращать внимания. Действительно, сложить руки кажется самым в простым способом: признали...
15 апреля 2017
Тучи террора над Европой
На фоне какого-то фатализма европейских руководителей, один за другим бросившихся делать «успокоительные» заявления в прессе, что «одиночный терроризм — неискоренимое зло и с этим надо смириться» и даже «не обращать внимания» здравомыслящие евроскептики, наоборот, предпочитают бить в колокола и...
8 апреля 2017
В Барселоне полиция остановила несущийся грузовик с украденным бутаном
В Барселоне сотрудники полиции остановили грузовик, двигавшийся по встречной полосе на высокой скорости, сообщает El Pais. Грузовик перевозил украденные баллоны с бутаном. Для того, чтобы остановить машину, полицейским пришлось открыть огонь. Водитель грузовика задержан. Не исключается попытка...
21 февраля 2017
В Ницце мог готовиться второй теракт
Два текстовых сообщения, отправленные сообщниками Мохаммеда Ляуэжа Булеля, организовавшего теракт в Ницце, наводят на мысль о том, что террористы готовили в городе второй теракт, который должен был состояться 15 августа 2016 года, сообщает BFMVTV. Такая информация поступила от следователей...
13 января 2017
Во Франции введен режим повышенной безопасности из-за теракта в Берлине
Министерство внутренних дел Франции сообщает о введении усиленного режима безопасности в местах массового скопления людей в связи с терактом в Берлине, передает Reuters 20 декабря. «Все силы безопасности будут держать максимальный уровень бдительности. Безопасность на рождественских рынках будет...
20 декабря 2016
Национальное собрание Франции одобрило продление режима ЧС
Во Франции вновь продлено действие режима чрезвычайного положения, соответствующий законопроект утвердила нижняя палата парламента — Национальное собрание, сообщает France Presse. Режим ЧС, заканчивающийся 22 декабря 2016 года, может быть продлен до 15 июля 2017 года. За законопроект о продлении...
14 декабря 2016
Радио REGNUM: второй выпуск за 13 декабря
с Синдзо Абэ Владимир Путин дал интервью японским СМИ. Отсутствие мирного договора между Москвой и Токио российский президент назвал анахронизмом, а также выступил против суверенитета Японии на Курилах. Кроме того, глава Российского государства прокомментировал российско-американские отношения...
13 декабря 2016
Путин: При взаимодействии с США удалось бы избежать многих проблем
В случае, если бы Москва и Вашингтон начали взаимодействовать на общей основе некоторое время назад, сегодня удалось бы избежать многих проблем. Об этом в интервью японской телекомпании Nippon TV и газете Yomiuri заявил президент РФ Владимир Путин. «Если бы мы объединили свои усилия некоторое время...
13 декабря 2016
Во Франции по подозрению в связях с ИГИЛ арестован подросток
Полиция Франции арестовала подростка, которого подозревают в оказании помощи террористам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает CBS News 19 ноября. По информации, предоставленной правоохранительными органами, 17-летний юноша, задержанный в западной...
19 ноября 2016
Во Франции после Ниццы предотвращено еще несколько терактов
Спецслужбы Франции предотвратили несколько терактов на Лазурном Берегу после трагедии в Ницце, сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр в документальном фильме телеканала France 3, сообщает Le Figaro. По его словам, несколько дел прокуратура Ниццы переделала отделу по борьбе с терроризмом...
28 сентября 2016