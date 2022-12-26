Париж, 26 декабря, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Двое мужчин, приговоренных к 18 годам лишения свободы по делу о теракте в Ницце (Франция), подали апелляцию в специальный суд присяжных в Париже, сообщила AFP в понедельник, 26 декабря, национальная антитеррористическая прокуратура.

Терракт в Ницце. Цитата из видео с канала DW на русском.

После более чем трех месяцев слушаний двое главных обвиняемых были признаны виновными 13 декабря в совершении теракта, в результате которого 86 человек погибли и 450 получили ранения 14 июля 2016 года.

Остальные шестеро подсудимых, приговоренных к лишению свободы на срок от двух до двенадцати лет, решили не обжаловать приговор.

Согласно полученным данным, приговорив двоих подозреваемых к 18 годам лишения свободы, суд вышел за рамки требований антитеррористической прокуратуры, которая требовала пятнадцать лет лишения свободы.

Напомним, теракт произошел вечером 14 июля 2016 года в Ницце. Водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии.