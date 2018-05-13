Рим, 13 мая, 2018, 04:43 — ИА Регнум. Итальянский телеканал Sky Sport во время трансляции футбольного матча распространил ошибочное сообщение о теракте, произошедшем в Ницце два года назад.

schmilblick Разбитый телевизор

Информация была размещена в бегущей строке во время прямой трансляции матча «Интер» — «Сассуоло».

В сообщении указывалось, что в результате наезда грузовика на людей погибли более 80 человек. При этом указывалось, что дальнейшие данные будут уточняться.

Позднее телеканал в своём микроблоге в Twitter назвал произошедшее технической ошибкой и принёс зрителям извинения за инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 июля 2016 года, в День взятия Бастилии, грузовик въехал в толпу людей на Английской набережной Ниццы. Жертвами теракта стали 86 человек.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).