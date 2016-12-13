Радио REGNUM: второй выпуск за 13 декабря
Москва, 13 декабря, 2016, 20:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В преддверии встречи с Синдзо Абэ Владимир Путин дал интервью японским СМИ. Отсутствие мирного договора между Москвой и Токио российский президент назвал анахронизмом, а также выступил против суверенитета Японии на Курилах. Кроме того, глава Российского государства прокомментировал российско-американские отношения, раскритиковал тезис Обамы, а также заявил о готовности встретиться с Трампом;
- Национальная разведка США не поддержала версию ЦРУ о поддержке Россией Трампа;
- В Москве состоялось заседание Национального антитеррористического комитета по итогам работы текущего года. Сколько терактов было предотвращено и сколько было выявлено экстремистских интернет-ресурсов? Как прокомментировал директор ФСБ Александр Бортников диверсии в Крыму?
- Блокаднице отказали в иске о доске Маннергейму и нахамили в суде Петербурга;
- Жители поселка под Калининградом просят Кадырова принять их в Чечню.