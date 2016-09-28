Ницца, Франция, 28 сентября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Спецслужбы Франции предотвратили несколько терактов на Лазурном Берегу после трагедии в Ницце, сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр в документальном фильме телеканала France 3, сообщает Le Figaro.

Александр Умрихин ИА REGNUM Фото с места теракта в Ницце (лето 2016-го, спустя две недели после теракта)

По его словам, несколько дел прокуратура Ниццы переделала отделу по борьбе с терроризмом прокуратуры Парижа. Террористы планировали атаковать религиозные объекты, стадионы и школы, а также массовые мероприятия — митинги и спортивные матчи.

Документальный фильм с интервью прокурора о трагедии в Ницце выйдет в эфир 28 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля на Английской набережной в Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии 31-летний выходец из Туниса на грузовике протаранил толпу людей. Автомобиль проехал в толпе два километра, прежде чем террориста застрелили полицейские. В результате теракта погибли 85 человек, ещё около 200 получили ранения.