Мадрид, 15 апреля, 2017, 01:40 — ИА Регнум.



Nrimalayalee.com Джихади Джон

Гарантии мирного и безопасного существования в Европе вдруг начали сменяться утверждениями о неизбежном зле одиночного терроризма, о том, что побороть его нельзя, надо с ним смириться и еще сильнее — не обращать внимания. Действительно, сложить руки кажется самым в простым способом: признали проблему, ужаснулись, покачали головами и смирились. Мол, ничего не попишешь, такова современная Европа, привыкать надо. Однако есть и другая точка зрения. Тему обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Некоторые не столь безропотные европейцы уверены, что перед одиночным терроризмом нельзя сдаваться, ему необходимо искать противодействие и давать отпор. Угроза для граждан ЕС стала постоянной, но это не значит, что с ней надо мириться, это значит, что нужно отнестись к ней со всей решительностью.

Для беспокойства на самом деле есть повод. По оценкам иностранных экспертов, число мусульман из числа «мирных», которые при определенном сигнале способны превратиться в убийц, давящих грузовиками неверных, во всей Европе не менее 4.000 человек.

По оценке президента Федерального ведомства по защите Конституции (службы, отвечающий за внутреннюю безопасность Германии), наибольшую опасность представляют джихадисты-репатрианты. То есть те исламисты, которые родились в Европе и принимали участие в боях в составе ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Именно в их рядах — повышенное количество потенциальных «живых бомб». Вся сложность их обнаружения состоит в том, что они сами не знают, когда сработает пусковой механизм. Этот же эксперт сообщает, что за три года из Германии в ряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уехали 800 человек, из них 275 вернулись с боевым опытом. В Британии это соотношение 700:350 (примерно), в Бельгии — 450:120, в Испании — 150:25.

Картина тревожная, и ей сопутствуют две проблемы. Первая — отсутствие готовых методик у спецслужб ЕС. И вторая — отказ руководства стран Еврозоны от ужесточения законодательства. Это было бы слишком нетолерантно.

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