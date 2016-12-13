Москва, 13 декабря, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В случае, если бы Москва и Вашингтон начали взаимодействовать на общей основе некоторое время назад, сегодня удалось бы избежать многих проблем. Об этом в интервью японской телекомпании Nippon TV и газете Yomiuri заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

«Если бы мы объединили свои усилия некоторое время назад, то тогда многих проблем, с которыми мир столкнулся сегодня, на мой взгляд, удалось бы избежать, во всяком случае, они не приобрели бы такого острого характера, как многочисленные террористические акты и жертвы этих террористических актов во многих регионах мира: в Европе, в тех же Соединённых Штатах», — сказал Путин.

По его словам, «у нас не было бы и такой острой проблемы с беженцами, я нисколько в этом не сомневаюсь».

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России отсутствует координация действий с другими государствами.

«Мы сожалеем также, что до сих пор отсутствует координация действий и реальное сотрудничество с другими государствами, прежде всего, с Соединенными Штатами Америки, которые не хотят сотрудничать», — сказал Песков.

По его словам, «такое сотрудничество позволило бы нам всем эффективно избегать подобных атак со стороны террористов».