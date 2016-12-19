Париж, 20 декабря, 2016, 02:30 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Франции сообщает о введении усиленного режима безопасности в местах массового скопления людей в связи с терактом в Берлине, передает Reuters 20 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и свечи у посольства Франции в Москве в память о жертвах теракта в Ницце. Июль 2016 года

«Все силы безопасности будут держать максимальный уровень бдительности. Безопасность на рождественских рынках будет усилена, меры предпринимаются немедленно», — говорится в заявлении МВД Франции.

Также в заявлении говорится о сотрудничестве между силами безопасности Франции и Германии с целью «выиграть войну против тех, кто хочет нанести удар по нашим ценностям и свободам».

Как передавало ИА REGNUM, вечером 19 декабря в Берлине в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли по меньшей мере девять человек, ещё около 50 человек получили ранения, многие находятся в критическом состоянии. Водитель транспортного средства из Польши задержан, его имя пока не раскрывается. Правоохранительные органы Германии уже назвали происшествие терактом. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (ИГИЛ, организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Стоит отметить, что «почерк» нападения действительно напоминает теракт, произошедший 14 июля этого года во французской Ницце — грузовик врезался в толпу людей, собравшихся на набережной посмотреть фейерверк в честь Дня взятия Бастилии. Тогда 86 человек погибли и 308 получили ранения. Нападавший был застрелен полицией. Ответственность за произошедшее также взяли на себя террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).