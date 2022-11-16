Гибель детей в карельском озере
Оправданный по делу о Сямозере санврач Карелии требует 12 млн рублей
Оправданный по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году бывший главный санитарный врач Карелии Анатолий Коваленко требует через суд 12 млн рублей компенсации морального вреда за незаконное лишение свободы, передает 16 ноября корреспондент ИА REGNUM. Напомним, 18 июня 2016 года группа из 47 детей...
16 ноября 2022
Два десятка детей из Югры едва не погибли на Ладожском озере
По факту инцидента с 20 детьми из Югры на Ладожском озере возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Инцидент случился 19 июля 2022 года. Дети из Ханты-Мансийского автономного округа чуть не погибли, попав в шторм на Ладожском озере в Карелии. Сплав был...
22 июля 2022
Приговор по делу о гибели детей на Сямозере оставили без изменений
Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор в отношении руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио начальника ведомства Людмилы Котович по делу о гибели детей в лагере на Сямозере в 2016 году. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе суда...
20 июля 2021
Суд оправдал глав Роспотребнадзора Карелии по делу о трагедии на Сямозере
Исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович и бывший руководитель этого ведомства в регионе Анатолий Коваленко оправданы в ходе повторного пересмотра дела о гибели 14 детей на Сямозере в 2016 году. Такое решение объявлено 30 марта в суде. Судья...
30 марта 2021
Трагедия на Сямозере: отменён оправдательный приговор ряду чиновников
Верховный суд Карелии, рассмотрев 27 июня апелляционные жалобы на приговор по уголовному делу о гибели детей на Сямозере, а также апелляционные представления прокуратуры Карелии, отменил ранее принятое решение об оправдании бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Карелия...
28 июня 2019
Австрия призывает ЕС одуматься, Россия вооружает Египет: Радио REGNUM
Евросоюз призвали «не плясать под дудку» США; Египет хочет купить у России Су-35; Порошенко пообещал после выборов «вернуть Крым»; В России ожидается волна новых отставок губернаторов; Вынесен приговор по делу о гибели детей на Сямозере. Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск...
18 марта 2019
Вынесен приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии
Петрозаводский городской суд Республики Карелия в понедельник, 18 марта, вынес приговор фигурантам уголовного дела о гибели 14 детей на Сямозере во время водного похода в июне 2016 года. Реальное наказание понесут только бывшие руководители детского лагеря «Сямозеро». Как сообщает карельское...
18 марта 2019
Обвинение требует до 9,5 лет заключения на процессе по трагедии на Сямозере
На резонансном процессе по уголовному делу о гибели детей на Сямозере в Карелии в 2016 году гособвинение просит приговорить четверых из шести подсудимых к лишению свободы на сроки от 4 от до 9,5 лет в колонии общего режима. Еще двоих подсудимых предлагают отправить в колонию-поселение. Как сообщает...
21 декабря 2018
Память жертв трагедии на Сямозере почтут в Карелии
Сегодня, 18 июня, в Карелии вспомнят о погибших на Сяморезер детях. Памятные мероприятия пройдёт на берегу водоёма рядом с посёлком Кудама. Читайте также: Бывший координатор лагеря на Сямозере признал вину в гибели детей Здесь пройдёт панихида по жертвам трагедии. Во время церемонии выступит хор...
18 июня 2018
Бывший координатор лагеря на Сямозере признал вину в гибели детей
Лишь один из шести подсудимых признал себя виновным в гибели детей на Сямозере в Карелии. Соответствующий вопрос фигурантам дела задали 11 апреля в Петрозаводском городском суде. На скамье подсудимых — бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и. о. руководителя...
11 апреля 2018
В суд по трагедии на Сямозере могут вызвать более 300 свидетелей
В ходе начавшегося 9 апреля в Петрозаводском городском суде процесса по делу о гибели детей на Сямозере может быть вызвано более 300 свидетелей. Общее число участников судебного разбирательства превышает 400 человек. Напомним, в ходе следствия, которое вело Главное управление по расследованию особо...
10 апреля 2018
Госдума приняла закон о типовом детском отдыхе
Закон, направленный на обеспечение безопасности детского отдыха, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля. Закон принят после трагедии в Карелии. Вводятся ряд мер и ограничений, которые, как предполагается, послужат в том числе и развитию внутреннего туризма...
10 апреля 2018
В Карелии начался суд по делу о трагедии с гибелью детей на Сямозере
Сегодня, 9 апреля, начался судебный процесс над обвиняемыми по резонансному уголовному делу о массовой гибели детей на Сямозере в Карелии в 2016 году. Перед Петрозаводским городским судом предстали директор детского санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия ООО «Парк-Отель...
9 апреля 2018
Генрокуратура передала в суд уголовное дело о трагедии на Сямозере
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели детей на Сямозере в Карелии. Об этом 5 февраля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Фигурантами по делу проходят шесть человек, в числе которых — директор парка-отеля «Сямозеро» и начальник...
5 февраля 2018
В Карелии собирают деньги на часовню в память о жертвах Сямозера
В Карелии объявили всенародный сбор средств на строительство часовни близ деревни Кудама на берегу озера Сямозеро. Здесь в июне 2016 года во время шторма погибли 14 детей. После этой трагедии на берегу появился поклонный крест. Как сообщает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM, с инициативой...
20 сентября 2017
Директора лагеря «Сямозеро» в Карелии оставили под арестом до декабря
Директора парк-отеля «Сямозеро», закрытого после трагедии на одноименном озере летом 2016 года, оставили под арестом до 18 декабря 2017 года. Такое решение принял сегодня, 14 сентября, Верховный суд Карелии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Адвокат Елены Решетовой ходатайствовал о домашнем аресте...
14 сентября 2017
Минобрнауки РФ утвердило дорожные карты по подготовке вожатых
Министерством образования и науки РФ сформирован межведомственный совет по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в состав которого вошли представители заинтересованных федеральных органов государственной власти и организаций, сообщили в Минобрнауки. Для повышения безопасности детского...
19 июня 2017
Врио главы Карелии почтил память жертв трагедии на Сямозере
Сегодня, 18 июня, в Пряжинском районе Карелии на берегу Сямозера собрались родители и близкие детей, погибших во время шторма в июне 2016 года. В траурных мероприятиях принял участие врио главы Карелии. Ровно год назад Сямозеро стало местом страшной трагедии: 18 июня 2016 года участники детского...
18 июня 2017
Жителям Карелии, спасшим 11 детей на Сямозеро, вручили госнаграды
Исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков 15 июня, в Петрозаводске вручил государственные награды пяти жителям, которые первыми пришли на помощь детям, попавшим в шторм на Сямозере. Согласно указу Владимира Путина медали «За спасение погибавших» получили двое жителей деревни Кудама...
16 июня 2017
Проблемами детских лагерей в Карелии занялся замминистра образования РФ
Заместитель министра образования и науки Вениамин Каганов прибыл в Карелию на два дня. Как он сегодня рассказал журналистам, цели две: проверить, как в республике сдают ЕГЭ и как стартовала летняя оздоровительная кампания. Отметим, что единый государственный экзамен сдают без происшествий, а вот...
14 июня 2017