Москва, 10 апреля, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Закон, направленный на обеспечение безопасности детского отдыха, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля. Закон принят после трагедии в Карелии. Вводятся ряд мер и ограничений, которые, как предполагается, послужат в том числе и развитию внутреннего туризма.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В пионерлагере

Надежно и без сбоев

«Принятые поправки в законодательство помогут выстроить такую систему детского летнего оздоровительного отдыха в стране, которая не давала бы сбоев и была надежной — это самое главное», — отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Четыре важнейшие новеллы вступят в силу еще до начала летнего отдыха, отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«И это очень важно, потому что закон начнет работать на информирование семей, на обеспечение безопасности уже в эту летнюю кампанию», — подчеркнула она.

Что нового

С принятием закона во всех регионах на сайте регионального правительства должен быть размещен реестр организаций, имеющих допуск к обеспечению летнего отдыха детей.

Минобрнауки разработает типовой договор на отдых, который обязательно должен заключаться с семьей.

Во всех регионах будут утверждены и размещены также в открытом доступе рекомендованные туристические маршруты для детей, находящихся в организациях оздоровления и отдыха, и для самоорганизованного отдыха.

Вводится новая форма общественного контроля за работой региональных органов исполнительной власти по организации детского отдыха. Обращения родителей по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, направляемые в органы государственной власти субъектов РФ в письменной форме или в форме электронных документов, и ответы на жалобы подлежат размещению на официальных сайтах этих органов власти. Размещение обращений и ответов позволит родителю или другому заинтересованному лицу оценить качество услуг. При этом прописывается, что такие публикации не должны содержать персональные данные заявителей и детей.

Кроме того, законодательством субъекта РФ могут устанавливаться положения, предусматривающие сокращенные сроки рассмотрения обращений родителей по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.