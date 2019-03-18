Петрозаводск, 18 марта, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Петрозаводский городской суд Республики Карелия в понедельник, 18 марта, вынес приговор фигурантам уголовного дела о гибели 14 детей на Сямозере во время водного похода в июне 2016 года. Реальное наказание понесут только бывшие руководители детского лагеря «Сямозеро».

Semenov.m7 Сямозеро

Как сообщает карельское агентство «Республика», бывший директор парк-отеля «Сямозеро» Елена Решетова признана виновной по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ей назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Решетова так и не признала себя виновной.

Ее бывший заместитель, непосредственный руководитель похода на Сямозере Вадим Виноградов в ходе следствия и суда признал свою вину. Он признан виновным по той же статье УК РФ и приговорен к 9,5 года в колонии общего режима. Суд снял с него обвинения по статье «Оставление в опасности» из-за истечения срока давности.

Двое студентов (Валерий Круподерщиков и Павел Ильин), бывших инструкторов лагеря, находившихся с детьми в день трагедии и обвинявшихся по этому же делу, оправданы судом по обвинению в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Однако Круподерщикову вынесен обвинительный приговор по статье УК РФ «Оставление в опасности». Но наказания по ней уже не будет за истечением срока давности по этому эпизоду.

Бывший начальник карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и Людмила Котович, которая в 2016 году была заместителем главы управления, также не понесут наказания, решил суд: с них сняты все обвинения.

Решением суда Елена Решетова обязана выплатить родственникам погибших детей 21,1 млн рублей, Вадим Виноградов — 18,1 млн рублей. Еще 1,15 млн рублей должен заплатить Валерий Круподерщиков.

Напомним, в июне 2016 года в поход по Сямозеру в плохую погоду, вопреки предупреждению МЧС, с неподготовленными инструкторами на лодках отправились 47 детей, отдыхавших в лагере. Во время шторма одна из лодок перевернулась, погибли 14 детей в возрасте от 11 до 15 лет.

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В апреле 2017 года проявившая преступную халатность фельдшер Суоярвской центральной районной больницы Ирина Щербакова, которой дозвонился по мобильному телефону погибающий ребенок, была приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.