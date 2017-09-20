Петрозаводск, 20 сентября, 2017, 10:08 — ИА Регнум. В Карелии объявили всенародный сбор средств на строительство часовни близ деревни Кудама на берегу озера Сямозеро. Здесь в июне 2016 года во время шторма погибли 14 детей. После этой трагедии на берегу появился поклонный крест.

Николай Смирнов, ИА «Республика Карелия» «Музей ангелов» в деревне Кудама

Как сообщает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM, с инициативой возвести возле креста часовню выступили родители погибших детей. Предложение поддержал глава республики Артур Парфенчиков.

На портале республиканской исполнительной власти «Карелия официальная» опубликованы реквизиты, на которые можно пересылать деньги.

Кроме того, ранее жители Кудамы по-своему почтили память утонувших воспитанников парк-отеля «Сямозеро»: они открыли «музей ангелов», первыми экспонатами которого стали 14 фигурок ангелов.

Читайте также: Директора лагеря «Сямозеро» в Карелии оставили под арестом до декабря

Напомним, трагедия произошла 18 июня, когда из оздоровительного лагеря в водный поход отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Группа попала в шторм, в результате чего погибли 14 детей, 33 были спасены. Парк-отель «Сямозеро» закрыли.

Следствие предъявило обвинения бывшему директору лагеря Елене Решетовой, ее заместителю Вадиму Виноградову по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»). Руководителю карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность»). В середине апреля этого года его освободили из-под домашнего ареста, который длился с 22 июня 2016 года.

Читайте также: Врио главы Карелии почтил память жертв трагедии на Сямозере

По версии следствия, Решетова назначила своего заместителя Виноградова ответственным за купание детей в прошлом сезоне. Виноградов узнал об ухудшении погодных условий перед началом плавания, но все равно принял решение вывести 47 детей на воду. Коваленко, будучи начальником управления Роспотребнадзора по республике Карелия, знал о многочисленных нарушениях в лагере на Сямозере, однако выдал им заключение о соответствии заявленного организацией вида деятельности.