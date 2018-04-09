Петрозаводск, 9 апреля, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Сегодня, 9 апреля, начался судебный процесс над обвиняемыми по резонансному уголовному делу о массовой гибели детей на Сямозере в Карелии в 2016 году.

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Перед Петрозаводским городским судом предстали директор детского санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия ООО «Парк-Отель «Сямозеро» Елена Решетова, начальник лагеря Вадим Виноградов, инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, а также бывший руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Анатолий Коваленко и его заместитель Людмила Котович.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 57 лиц, допрошено более 1500 свидетелей, более 500 из которых являются несовершеннолетними. Расследованием дела занималось Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Как сообщили сегодня в Следственном комитете РФ, бывшие сотрудники детского лагеря обвиняются в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть более двух лиц, в халатности и оставлении в опасности, а экс-сотрудники регионального Роспотребнадзора — в халатности.

По версии следствия, сотрудники лагеря не организовали надлежащим образом детский отдых и не обеспечили предоставление детям услуг, безопасных для жизни и здоровья.

«С 17 по 18 июня 2016 года работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера, — напомнила официальный представитель СКР Светлана Петренко. — Поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, дети не были обеспечены спасательными жилетами по размеру. При этом сотрудники лагеря, не обладающие необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики и навыками поведения в экстремальной ситуации, не учли погодные условия. Все это обусловило гибель 14 детей из-за утопления судна в условиях шторма».

В свою очередь, глава управления Роспотребнадзора по Республике Карелия и его заместитель знали о многочисленных нарушениях в детском лагере «Сямозеро», но не приняли мер по пресечению последствий оказания опасных услуг. Вместо этого в июне 2016 года республиканским Роспотребнадзором было выдано заключение о соответствии детского лагеря на Сямозере государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, что и привело вскоре к тяжким последствиям.

Как подчеркивают в СКР, следователями были проведены многочисленные следственные эксперименты на местности, обыски, выемки документов и другие следственные действия. В экспертных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Карелия произведено более 90 судебных экспертиз. Проанализировано более 1100 нормативных документов, которые позволили дать юридическую оценку произошедшему.

«Виновность обвиняемых в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями свидетелей, несовершеннолетних потерпевших и самих обвиняемых, а также нормативной и ведомственной документацией, протоколами осмотров телефонных соединений, показаниями специалистов и экспертов, а также документальными исследованиями и судебными экспертизами», — заявила представитель СКР.

Светлана Петренко также добавила, что следствием приняты меры по обеспечению гражданских исков путём ареста имущества обвиняемых.

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Как напоминает ИА REGNUM, в апреле 2017 года Суоярвский районный суд Республики Карелия вынес приговор в отношении фельдшера районной больницы Ирины Щербаковой, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере детей.

Кто-то из попавших в шторм детей смог позвонить на номер службы спасения и сообщить о произошедшем. Вызов приняла Щербакова, находившаяся на дежурстве. Фельдшер не отреагировала на звонок и не передала информацию службам спасения. В итоге суд приговорил Щербакову к трем годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до 14-летия ее дочери.