Ханты-Мансийск, 22 июля, 2022, 00:02 — ИА Регнум. По факту инцидента с 20 детьми из Югры на Ладожском озере возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

karelia. sledcom.ru Встреча эвакуированных с Валаама детей из Югры

Инцидент случился 19 июля 2022 года. Дети из Ханты-Мансийского автономного округа чуть не погибли, попав в шторм на Ладожском озере в Карелии. Сплав был организован общественной организацией «Союз морских пехотинцев Югры». Два десятка школьников из Сургута под руководством четырёх взрослых сплавлялись от материка до острова Валаам.

«Игнорируя предостережение прокуратуры Лахденпохского района о недопустимости нарушения прав детей на безопасные условия нахождения на водном объекте, в нарушение Правил пользования маломерными судами на водных объектах РФ, руководитель похода осуществил выход группы в Ладожское озеро по направлению к о. Валаам при том, что маломерные суда имели разрешенное удаление от укрытия (от берега) 3 километра с высотой волны 0,75 метров, чем подверг угрозе жизнь и здоровье несовершеннолетних», — сообщает прокуратура Карелии.

Из-за погодных условий эвакуация детей с Валаама была затруднена. Им пришлось сутки пережидать проливной дождь в палаточном лагере, сообщил 86.ru уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. Эвакуация состоялась 21 июля.

«Дети живы, здоровы. Переждали непогоду на острове. Запрещено на маломерных судах в Ладогу выходить. Крайне опасное озеро, коварное. К сожалению, у нас часто гибнут люди на Ладоге. Поэтому это крайне опасная затея перехода на шлюпах к острову. Сейчас детей «Кометой» переправили в Сортавала. Размещаться они будут в центре помощи детям до отправки домой к родителям», — пояснил Сараев.

В отношении руководителя группы подростков из Югры возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года в поход по Сямозеру в плохую погоду, вопреки предупреждению МЧС, с неподготовленными инструкторами на лодках отправились 47 детей, отдыхавших в лагере. Во время шторма одна из лодок перевернулась, погибли 14 детей в возрасте от 11 до 15 лет. Руководитель похода на Сямозеро был осуждён на 9,5 года в колонии общего режима.