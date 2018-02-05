Москва, 5 февраля, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели детей на Сямозере в Карелии. Об этом 5 февраля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Имена детей, погибших в Карелии

Фигурантами по делу проходят шесть человек, в числе которых — директор парка-отеля «Сямозеро» и начальник принадлежавшего ему детского оздоровительного лагеря.

По версии следствия, работники учреждения не организовали надлежащим образом отдых детей в лагере и не обеспечили соответствие услуг, предоставляемых по путевкам, требованиям к качеству, безопасности жизни и здоровья.

Обвинения фигурантам делам выдвинуты сразу по трём статьям: «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Оставление в опасности» и «Халатность».

Сообщается, что дело направлено Генпрокуратурой для рассмотрения по существу в Пряжинский районный суд Карелии.

Напомним, 18 июня 2016 года когда группа из 47 детей и четырёх сопровождающих, отправившаяся из оздоровительного лагеря в водный поход, попала в шторм. Из-за сильного ветра и высоких волн лодки перевернулись, в результате чего погибли 14 детей. Парк-отель «Сямозеро» после трагедии был закрыт.