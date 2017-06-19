Москва, 19 июня, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Министерством образования и науки РФ сформирован межведомственный совет по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в состав которого вошли представители заинтересованных федеральных органов государственной власти и организаций, сообщили в Минобрнауки.

Машков Илья Иванович.В пионерском лагере. 1926

Для повышения безопасности детского отдыха министерство утвердило единый подход к подготовке вожатых: дорожные карты по этому направлению работы станут обязательными для всех регионов России.

Также Минобрнауки утвержден план мероприятий по подготовке педагогических кадров для организаций отдыха детей и их оздоровления в разрезе субъектов Российской Федерации. Д

ля структурирования и полноты информации о детском отдыхе в регионах введены в действие реестры организаций отдыха и оздоровления детей, доступные всем родителям на официальных сайтах уполномоченных органов исполнительной власти субъекта РФ в сфере организации отдыха детей их оздоровления.

С 2017 года введен регламент обязательного оповещения МЧС о маршрутах детских туристических групп. Группы должны сопровождать инструкторы, которые прошли специальную подготовку и способны оказать в случае необходимости первую помощь.

В министерстве отметили, что к необходимости существенного пересмотра работы по обеспечению детей возможностью летнего отдыха и обеспечения его безопасности привели трагические события в Карелии в 2016 году.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 июня 2016 года 47 детей, отдыхавших в летнем лагере «Парк-отель «Сямозеро» в Карелии, в сопровождении четырех взрослых отправились в водный поход. Группа передвигалась по озеру на двух узких лодках-каноэ и надувном рафте. Примерно в 16:30 туристы попали в шторм. Лодки перевернулись, дети оказалась в воде. 14 человек не сумели выбраться из воды и утонули. Все умершие дети в возрасте 12−13 лет были жителями Москвы и Московской области.

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