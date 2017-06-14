Петрозаводск, 14 июня, 2017, 23:06 — ИА Регнум. Заместитель министра образования и науки Вениамин Каганов прибыл в Карелию на два дня. Как он сегодня рассказал журналистам, цели две: проверить, как в республике сдают ЕГЭ и как стартовала летняя оздоровительная кампания. Отметим, что единый государственный экзамен сдают без происшествий, а вот начало детского отдыха, можно сказать, испорчено. В Петрозаводске так и вообще — сорвано. На сегодняшнем заседании в региональном Минобре чиновники от образования и надзорных органов во главе с Кагановым попытались разобраться — почему и что с этим делать. Из четырех детских лагерей, относящихся к мэрии столицы республики, вовремя открылся только один — «Старт» в соседнем Кондопожском районе. Остальные три — «Айно», «Уя» и «Дружба» — еще неизвестно, когда откроются. Учреждения не прошли проверки Роспотребнадзора и Ростехнадзора. В «Дружбе» нужно поменять аварийные опоры ЛЭП, угрожающие здоровью и жизни воспитанников, а в остальных двух — избыток марганца в воде, пить которую, по мнению карельского Роспотреба, нельзя.

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Частично проблему решили за счет двойного уплотнения «Старта» — сейчас там отдыхают 120 детей вместо 60-ти, но в целом вопрос остается. Хотя, по словам самого Вениамина Каганова, который родился в Петрозаводске и был в «Дружбе» сам, эту воду пили и пьют, и «никто еще от нее не умер». Тем не менее, Роспотребнадзор настоял на своем, лагерь так и не открылся.

Работа и решения контролирующих и надзорных органов на совещании рассматривали чаще других вопросов. Как заметил Вениамин Каганов, безопасность детского отдыха в Карелии в федеральном центре стоит под особым контролем — после трагедии на Сямозеро."Те проблемы и возможности, которые имеет республика, они важны для нас, для федерального уровня. Вы понимаете, какой резонанс был по всей стране, и он до сих пор еще идет. И мы находимся в такой ситуации, казалось бы, проще закрыть детей дома на ключ и никуда не выпускать. И вроде бы безопасно было бы. Но так не бывает — дети не могут находиться на месте», — отметил замминистра.

Но не «оставаться на месте» детям (или отвечающим за них взрослым) мешает несовершенное законодательство, нормативная база. Это особенно заметно по противостоянию (а иначе это не назовешь) муниципалитетов и надзорных органов. Так, руководитель социального блока в мэрии Петрозаводска Римма Ермоленко была крайне недовольна тем, что работники Ростехнадзора в лагерь «Дружба» приехали с проверкой за пять дней до открытия лагеря. Неужели нельзя было дать больше времени друг другу — на то, чтобы указать на недочеты и исправить их? — спрашивала чиновник. В самом надзорном органе говорили, что имеют право проверять лагеря раз в три года и не чаще. Всеми этими недоработками, пробелами теперь будет заниматься федеральное Минобрнауки — за организацию и контроль летнего отдыха и оздоровления детей с недавних пор отвечают в этом министерстве, а не как раньше — в муниципалитетах и субъектах Федерации. Теперь не федеральный центр будет спрашивать за детский отдых с уровней пониже, а с мест будут задавать вопросы Москве — как им работать. Например, карельскому Минсоцтруда непонятно, как работать с необходимым по федеральному закону реестром организаций, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей. Регионы обязали вести такие реестры, а вот сами организации давать сведения в них — нет.

«Пока в законе есть только полномочия по ведению реестра закрепленные за субъектом. Но сегодня четко пока не прописано, что организация отдыха обязана предоставить сведения в реестр. Так же, как не предусмотрена ответственность за непредоставление или предоставление недостоверных сведений в этот реестр. И, конечно, тема с лицензированием сложная. Плюс, полномочия по организации отдыха пока не содержат обязанностей страховать детей. Вот норма в законодательстве, которая предусматривает ответственность за безопасность детей, но в ней пока нет страхования», — подчеркнула на совещании министр социальной защиты, труда и занятости Карелии Ольга Соколова.

Вениамин Каганов, во-первых, обещал, что петрозаводские лагеря заработают в ближайшее время, а, во-вторых, призвал все стороны к пресловутой совместной работе.

«Я рассчитываю, что в ближайшее время те недостатки, которые были указаны и выявлены надзорными органами, будут устранены и лагеря начнут работать. Нормативная база, скрывать нечего, несовершенна. Этот год пройдет с той нормативной базой, которая есть, убежден, что полномочий у всех достаточно, нужна межведомственная координация», — заявил Вениамин Каганов.

Один из возможных примеров «межведомственной координации» Каганов подал сам, рассказав, что неудобный для муниципальных лагерей график проверок Ростехнадзора уже попал к нему на карандаш. А отвечая на вопрос журналистов, почему надзорные органы иной раз действуют слишком резко — закрывают лагеря перед самым началом сезона? — снова вспомнил сямозерскую трагедию.

«Шок определенный присутствует — что скрывать? — в Карелии, по всей стране, связанный с теми событиями. И каждый старается сделать все возможное, подстраховаться. По-человечески, функционально это понятно — мы все с нашей системой в зоне особого внимания. Я думаю, нам всем нужно с пониманием ситуации, необходимости безопасного летнего отдыха двигаться и менять эту ситуацию. Думаю, что Карелия в этом году должна сделать все, чтобы уйти от неожиданного имиджа, который сформировался в прошлом году. И опять быть доброжелательной, гостеприимной и безопасной республикой».

Пока же из шести загородных оздоровительных лагерей Карелии выдержали проверки надзорных органов и открылись только три: в городе Костомукша, в Лоухском и Кондопожском районах. В остальных еще продолжаются работы по приёмке и устранению нарушений.