Убийство замначальника полиции Сызрани с семьей
Самарский суд вынес приговоры убийцам семьи полковника Гошта
Двое мужчин, которые подозревались в убийстве семьи полицейского Андрея Гошта в Самарской области, приговорены к пожизненным срокам. Такое решение, как передает RT, принял Самарский суд. «С учетом мнения государственного обвинителя суд постановил приговорить подсудимых Ахмадова (Махмадали Ахмадов)...
22 февраля 2017
Фигуранты дела об убийстве полковника Гошта под Сызранью признаны виновными
Суд присяжных вынес обвинительный приговор четырём убийцам заместителя главы штаба ГУ МВД по Самарской области Андрея Гошта и его семьи. Девять присяжных проголосовали «за» обвинительный вердикт, сообщает сайт ВолгаНьюс.рф. Слушания состоялись в Самарском областном суде. «Против» обвинительного...
25 января 2017
Закончено расследование об убийстве экс-начальника полиции Сызрани
Завершено расследование уголовного дела в отношении Махмадали Ахмадова, Романа Фаталиева, Ислама Бабаева и Орхана Зохрабова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Разбой, убийство двух или более лиц, покушение на убийство малолетнего», сообщили ИА REGNUM в...
10 октября 2016
Фигурантам дела об убийстве Гошта предъявлено обвинение
Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции четверым фигурантам уголовного дела об убийстве бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и пятерых членов его семьи в Самарской области. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин...
4 июля 2016
Самарские СМИ: племянница Андрея Гошта выписана из больницы
Тяжелораненая семилетняя племянница убитого вместе с пятью членами своей семьи экс-начальника Сызранской полиции Андрея Гошта выписана из областной клинической больницы имени Владимира Середавина, куда ее в коме доставили после жестокой расправы 24 апреля в селе Ивашевка Сызранского района...
27 мая 2016
МВД России и Таджикистана договорились оптимизировать взаимодействие
В Душанбе состоялась 18-я Объединенная коллегия министерств внутренних дел России и Таджикистана под председательством глав ведомств генерала полиции Владимира Колокольцева и генерал-лейтенанта милиции Рамазона Рахимзода. Стороны обсудили вопросы координации действий ведомств двух стран при...
24 мая 2016
Четвёртый фигурант дела Гошта прибыл в Россию добровольно
Фигурант уголовного дела об убийстве семьи подполковника Андрея Гошта (бывшего главы полиции Сызранского района) в Самарской области, гражданин Таджикистана Махмадали Ахмадов, который накануне, 4 марта, был арестован в московском аэропорту «Домодедово», в Москву прилетел добровольно, чтобы доказать...
5 мая 2016
Один из фигурантов дела об убийстве семьи Гошта заявил о невиновности
Один из подозреваемых в убийстве семьи бывшего главы полиции Сызрани Андрея Гошта — задержанный в аэропорту «Домодедово» Махмадали Ахмадов — заявил, что невиновен, говорится в сообщении МВД Таджикистана. По данным министерства, узнав из СМИ, что его подозревают в убийстве семьи экс-главы полиции...
5 мая 2016
СМИ об убийстве полковника Гошта с семьей: политика, разбойники, месть
Названы имена четырех подозреваемых в убийстве экс-начальника Сызранской полиции — замначштаба ГУ МВД по Самарской области Андрея Гошта и пяти членов его семьи, а также в тяжелом ранении его семилетней племянницы. Трое из них — из Азербайджана, четвертый 4 мая вернулся из Душанбе в Москву, его...
4 мая 2016
Назван организатор убийства семьи Гошта
Четвёртый подозреваемый по делу об убийстве семьи бывшего главы полиции Сызранского района Андрея Гошта, который сегодня, 4 мая, был доставлен в московский аэропорт Домодедово, назван организатором расправы. Об этом сообщил журналистам глава ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников...
4 мая 2016
Один из убийц семьи Гошта задержан на таджикско-афганской границе
Четвертый подозреваемый по делу об убийстве семьи бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта был задержан в Таджикистане при попытке перейти на территорию Афганистана, заявил на брифинге начальник ГУ МВД России по Самарской области Сергей Солодовников. Мужчину задержали 3 мая. Следствие...
4 мая 2016
Убийство полковника Гошта и его семьи:4-го подозреваемого везут в Сызрань
Задержанный при переходе таджикско-афганской границы подозреваемый является организатором убийства экс-начальника Сызранской полиции — замначштаба ГУ МВД по Самарской области Андрея Гошта и его семьи. Об этом сообщил на брифинге начальник ГУ МВД России по Самарской области Сергей Солодовников. 4...
4 мая 2016
Задержан четвертый подозреваемый в массовом убийстве под Сызранью
Еще один — уже четвертый — подозреваемый в убийстве начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и его семьи задержан 3 мая в Таджикистане, сообщили 4 мая в региональном главке МВД РФ. Отмечается, что подозреваемый пытался пересечь границу Таджикистана с Афганистаном. Он будет передан самарской полиции...
4 мая 2016
Стали известны мотивы убийства Гошта: «Из-за страха пришлось убивать»
Проникнув в дом замначальника штаба ГУ МВД Самарской области Андрея Гошта, злоумышленники планировали ограбление. Но после того как обнаружилось, что в доме находится более двух человек, преступники испугались и начали убивать, сообщает телеканал «Россия 24». «Думали, что два человека дома, на...
3 мая 2016
В Совфеде призвали ввести визы со Средней Азией
РФ должна ввести визовый режим со странами Средней Азии после ряда громких убийств, в причастности к которым заподозрили выходцев из этих стран, заявил журналистам 2 мая Франц Клинцевич — первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности."Зверское убийство экс-главы полиции...
2 мая 2016
Появилось видео задержания подозреваемых в массовом убийстве под Сызранью
МВД России опубликовало в Сети видео задержания расправившихся с семьей полицейского в Самарской области. Двоих мужчин взяли под стражу в квартирах, третьего — на улице. Никто из них сопротивления не оказал. Операция прошла в ночь на 1 мая. Отмечается, что троих злоумышленников задержали, четвертый...
2 мая 2016
Подозреваемые в убийстве экс-главы полиции Сызрани и его семьи арестованы
Суд арестовал троих подозреваемых в убийстве заместителя начальника штаба МВД Самарской области Андрея Гошта и его семьи. Об этом сегодня, 2 мая, сообщил журналистам официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Он сообщил, что суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте...
2 мая 2016
СК: подозреваемые в убийстве Гошта и его семьи дают признательные показания
Подозреваемые в убийстве заместителя начальника штаба МВД Самарской области Андрея Гошта и его семьи дают признательные показания. Об этом сегодня, 1 мая, сообщил журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. Он заявил, что подтвердилась одна из основных версий убийства Гошта и его...
1 мая 2016
СМИ: подозреваемые в убийстве Гошта и его семьи — выходцы из Средней Азии
Подозреваемыми в убийстве заместителя начальника штаба МВД по Самарской области, экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гощта и его семьи, являются трое выходцев из Средней Азии. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает телеканал RT. Напомним, ранее сегодня стало известно, что правоохранительные органы...
1 мая 2016
СК: подозреваемые в убийстве экс-главы полиции Сызрани и его семьи пойманы
Правоохранительные органы задержали в Самарской области подозреваемых в убийстве бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и его семьи. Об этом сегодня, 1 мая, сообщил журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. Он сообщил, что в результате тщательно спланированных...
1 мая 2016