Самара, 2 мая, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Суд арестовал троих подозреваемых в убийстве заместителя начальника штаба МВД Самарской области Андрея Гошта и его семьи. Об этом сегодня, 2 мая, сообщил журналистам официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

svopi.ru Арест

Он сообщил, что суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемых. После проведения оперативно-следственных мероприятий и очных ставок подозреваемым будут предъявлены обвинения.

Подозреваемые арестованы на два месяца. Защита просила избрать им более мягкую меру пресечения, но суд встал на сторону следствия. Прокуратура согласна с арестом.

Все трое подозреваемых являются уроженцами Азербайджана. Ранее сообщалось, что подозреваемые — выходцы из Средней Азии.

Напомним, в ночь на 24 апреля в частном доме под Сызранью был зверски убит заместитель начальника штаба МВД Самарской области и пятеро членов его семьи. СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство».