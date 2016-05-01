Сызрань, Самарская область, 1 мая, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Подозреваемые в убийстве заместителя начальника штаба МВД Самарской области Андрея Гошта и его семьи дают признательные показания. Об этом сегодня, 1 мая, сообщил журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

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Он заявил, что подтвердилась одна из основных версий убийства Гошта и его семьи — разбойное нападение. «Дело в том, что во время обысков были найдены предметы, которые были похищены в ходе разбойного нападения, в частности удостоверение сотрудника полиции», — сказал Маркин.

Остальные версии убийства, в том числе месть криминалитета, до конца не отвергнуты. В ближайшее время всем трем задержанным будут предъявлены обвинения.

Также следствие обнаружило орудия убийства — обрезки арматуры, которыми подозреваемые забили насмерть Гошта и его семью.

Напомним, жестокое убийство бывшего начальника полиции Сызрани и членов его семьи было совершено в ночь на 24 апреля в селе Ивашевка Сызраньского района. В результате оперативно-следственных мероприятий 30 апреля и в ночь на 1 мая были задержаны трое подозреваемых в убийстве — граждане среднеазиатских республик. Четвертому подозреваемому удалось сбежать в Таджикистан.