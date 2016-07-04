Москва, 4 июля, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции четверым фигурантам уголовного дела об убийстве бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и пятерых членов его семьи в Самарской области. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин.

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«23-летнему Махмадали Ахмадову, 23-летнему Роману Фаталиеву, 21-летнему Исламу Бабаеву и 23-летнему Орхану Зохрабову предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (разбой, убийство 2-х или более лиц, покушение на убийство малолетнего)», — говорится в сообщении.

Маркин добавил, что сотрудники правоохранительных органов уведомили обвиняемых об окончании следственных действий.

«После этого материалы уголовного дела будут предоставлены для ознакомления потерпевшим, обвиняемым и их защитникам», — сказал официальный представитель СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, члены семьи заместителя начальника штаба ГУМВД Самарской области Андрея Гошта были найдены мертвыми 24 апреля в частном доме в селе Ивашевка Сызранского района Самарской области.

Были убиты: полковник Гошт, его отец, мать, жена, супруга его брата и одна из двух племянниц. Вторая племянница, семилетняя девочка, выжила и была в тяжёлом состоянии госпитализирована в реанимацию.

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