Самара, 4 мая, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Названы имена четырех подозреваемых в убийстве экс-начальника Сызранской полиции — замначштаба ГУ МВД по Самарской области Андрея Гошта и пяти членов его семьи, а также в тяжелом ранении его семилетней племянницы. Трое из них — из Азербайджана, четвертый 4 мая вернулся из Душанбе в Москву, его задержали в аэропорту Домодедово. Сенатор СовФеда Франц Клинцевич сделал политическое заявление о необходимости введения визового режима со странами Средней Азии. Официальный представитель СКР Владимир Маркин констатировал, что подтвердилась одна из версий следствия — разбойное нападение. Другая версия, предполагавшаяся, как наиболее вероятная — о мести полковнику Гошту в связи с его деятельностью на посту начальника Сызранской полиции — ушла далеко на задний план, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

sledcom.ru Задержанный 4 мая в аэропорту Домодедово (по версии следствия) организатор убийства Андрея Гошта и его семьи

Напомним, семья заместителя начальника штаба ГУМВД Самарской области Андрея Гошта — экс-начальника полиции Сызрани и он сам были найдены мертвыми 24 апреля в частном доме в селе Ивашевка Сызранского района Самарской области. Убиты: полковник Гошт, его отец, мать, жена, супруга его брата и одна из двух племянниц. Вторая племянница, семилетняя девочка, выжила и была в тяжёлом состоянии госпитализирована в реанимацию.

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Уголовное дело находится на особом контроле главы СКР Александра Бастрыкина, официально рассматриваются три версии убийства, но силовики их не озвучивают. МВД РФ объявило награду — 3 млн рублей — за помощь в поимке преступников. Задержанные подозреваемые из Азербайджана признались следователям и на камеру ТВ, что не знали, чей дом пошли грабить, а когда увидели, что в нем больше двух человек, испугались и начали зверски убивать арматурой всех, кто был в доме — четырех женщин, двух мужчин, малолетнюю девочку, которой удалось выжить. Имена подозреваемых — Роман Фаталиев, Ислам Бабаев, Охран Захрабов, Махмадали Ахмадов.

Аналитики обращают внимание на хронологию событий. В день убийства, 24 апреля, депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, который дружен с начальником ГУ МВД Самарской области Сергеем Солодовниковым, дал информацию, что называется, из первых рук. «Ситуация напоминает Кущевку, тем более, что Сызрань — очень криминальный район, — оперативно написал он в Твиттер. — Беспрецедентное по жестокости убийство замначштаба Самарского ГУМВД Андрея Гошта и 5 его родственников. Основная версия: месть. Убийц было не меньше трех. Забивали людей железными прутами и молотками, большинство погибло во сне. Очевидно, что преступники шли именно убивать. В доме обнаружен муляж взрывного устройства, но, похоже, это попытка вывести на ложный след. Андрей Гошт был переведён в Самарскую область при прежнем начальнике ГУМВД Юрии Стерликове, с которым они служили в Омске. После перевода Стерликова в Новосибирск он звал его начальником полиции города».

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Действительно, с июля 2013 года Андрей Гошт занимал должность начальника МУ МВД России «Сызранское». В сентябре 2015 года был переведен в ГУ МВД России по Самарской области на должность заместителя начальника штаба.

25 апреля официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил: «Исходя из картины места происшествия, следствием сделан вывод, что нападение произошло, когда семья спала, потому что все погибшие находились в своих кроватях. Во время сна неизвестные нанесли спящим смертельными удары тупыми предметами. Людей убили во сне ударами по голове».

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27 апреля депутат Хинштейн на пресс-конференции в Самаре продолжает настаивать: «Речь может идти только о мести Гошту, причем, она связана с работой Андрея Гошта в Сызрани. Никто другой в этом доме не мог быть целью преступников». По мнению Хинштейна, версия замначальника самарского управления МВД Андрея Коновалова о том, что убийство могло быть совершено в корыстных целях, является несостоятельной. «Замначальника областного ГУВД просто высказал свою личную версию. В доме не было следов поиска ценностей, денег», — сказал Хинштейн. Он добавил, что на месте остались и драгоценности жены Гошта — сережки и цепочка. Кроме того, коллеги Гошта отметили, что последние три недели полковника полиции что-то угнетало, у него явно были «какие-то внутренние переживания», однако об их причинах он ничего не говорил. Хинштейн предположил, что в это время могли происходить какие-то переговоры.

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27 апреля глава СКР России Александр Бастрыкин приехал в Сызрань, он лично осмотрел дом Андрея Гошта. «Следователи уже определились с основными версиями убийства. Их три, но пока в интересах следствия мы их не будем озвучивать. Наша задача — в кратчайшие сроки задержать всех подозреваемых и направить уголовное дело в суд», — отметил Бастрыкин.

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В ночь с 30 апреля на 1 мая были задержаны трое подозреваемых в убийстве — граждане среднеазиатских республик. Четвертому подозреваемому удалось сбежать в Таджикистан. 1 мая официальный представитель СК РФ Владимир Маркин завил, что подтвердилась одна из основных версий убийства Гошта и его семьи — разбойное нападение. «Дело в том, что во время обысков были найдены предметы, которые были похищены в ходе разбойного нападения, в частности удостоверение сотрудника полиции», — сказал Маркин. Остальные версии убийства, в том числе месть криминалитета, до конца не отвергнуты. В ближайшее время всем трем задержанным будут предъявлены обвинения. Также следствие обнаружило орудия убийства — обрезки арматуры, которыми подозреваемые забили насмерть Гошта и его семью.

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Проникнув в дом замначальника штаба ГУ МВД Самарской области Андрея Гошта, злоумышленники планировали ограбление. Но после того как обнаружилось, что в доме находится более двух человек, преступники испугались и начали убивать, сообщает телеканал «Россия 24». «Думали, что два человека дома, на самом деле было больше, — признается задержанный Роман Фаталиев. — И из-за страха пришлось убивать. Всех».

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2 мая, в связи с убийством полковника полиции Андрея Гошта, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил ввести визовый режим со странами Средней Азии. «Зверское убийство экс-главы полиции Сызрани и его семьи выходцами из республик Средней Азии — это уже через край», — сказал он, отметив, что следует определиться, что важнее: «хорошие отношения с бывшими советскими республиками» или безопасность граждан РФ. «Пока не удается сочетать и то, и другое, я однозначно выступаю за введение визового режима и буду лоббировать это всеми доступными для меня средствами», — отметил сенатор.

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4 мая на таджикско-афганской границе задержан четвертый подозреваемый в убийстве. По версии следствия, он является организатором убийства полицейского и его семьи. Об этом сообщил на брифинге начальник ГУ МВД России по Самарской области Сергей Солодовников. В этот же день его самолетом доставили в Москву, а оттуда — в Сызрань, на место убийства, где будут проведены следственные мероприятия.

Наблюдатели обращают внимание на версии, которые опубликовали СМИ, опираясь на данные источников из силовых структур. Одни утверждают, что экс-начальник Сызранской полиции активно боролся с незаконными торговлей алкоголем, незаконными торговыми точками и с мошенничеством при исполнении госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилья. Другие поддерживают высказывания Александра Хинштейна, что мотив убийства месть за его деятельность на посту начальника муниципального управления МВД «Сызранское».

Появилась и версия замначальника самарского управления МВД Андрея Коновалова о том, что убийство могло быть совершено в корыстных целях».

Например, источники «Коммерсантъ» сообщили о возможной причастности к преступлению местной криминальной группировки, специализирующейся на хищении нефтепродуктов с Сызранского НПЗ путём нелегальных врезок.

«Московский комсомолец» отталкивается от связки Гошта с экс-главой Самарской полиции Юрием Стерликовым: «Когда в 2010 году Стерликова назначили начальником УВД Самарской области, он, конечно же, стал расставлять всюду своих людей. Сызрань досталась Гошту. Весь мелкий бизнес, все финансовые потоки с Сызранского нефтезавода — всё контролировали блюстители закона. Наиболее сложные вопросы разруливал ставленник Гошта — начальник полиции, уроженец Чечни Руслан Хатуев (они служили вместе давным-давно в Тамбовской области). И сам начальник ОМВД чувствовал себя более чем уверенно. Построил дом родителям, перетащил в Поволжье родню, хотя какая зарплата у шерифа уездного городка, представить нетрудно. Скромная зарплата, чего уж там».

По данным «МК», «в прошлом июле в Сызрани развернулась настоящая война между полицейскими и хозяевами городских кафе и торговых павильонов» с постоянными облавами. После того, как ГУ МВД по Самарской области возглавил Сергей Солодовников, «началась чистка, Хатуева по-тихому уволили, Гошта сослали на бумажную должность замначальника штаба. Он яростно сопротивлялся, мечтал остаться в Сызрани, а в последнее время готовил документы для переезда в Новосибирск — снова под крыло Стерликова. Но не успел».

Как отмечают наблюдатели, разбойное нападение выходцев из другого государства с целью ограбления не «вяжется» со сведениями источника депутата Хинштейна: в доме не было следов поиска ценностей, денег, на месте остались драгоценности жены Гошта.

По поводу достоверности информации главы ГУ МВД по Самарской области генерала Солодовникова 4 мая в лице руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР Владимира Маркина заявлено следующее: «МВД Таджикистана накануне установило, что подозреваемый планирует выехать из Душанбе в Москву. Зачем он решил вернуться в Россию, пока неясно. Информация, распространённая в СМИ со ссылкой на начальника ГУ МВД по Самарской области Сергея Солодовникова о предъявлении обвинения троим подозреваемым в убийстве семьи сотрудника полиции Андрея Гошта, не соответствует действительности. Следователи и оперативные сотрудники ведут напряжённую работу, но на данный момент обвинений по данному уголовному делу никому не предъявлено. Еще раз напомню, что вся объективная и достоверная информация о ходе расследования уголовного дела, тем более о принимаемых по нему процессуальных действиях и решениях, может исходить только от Следственного комитета РФ, в чьём производстве оно находится».