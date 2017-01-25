Самара, 25 января, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Суд присяжных вынес обвинительный приговор четырём убийцам заместителя главы штаба ГУ МВД по Самарской области Андрея Гошта и его семьи. Девять присяжных проголосовали «за» обвинительный вердикт, сообщает сайт ВолгаНьюс.рф.

Picserver.org Виновны!

Слушания состоялись в Самарском областном суде. «Против» обвинительного приговора голосовали трое присяжных. Все четверо обвиняемых признаны виновными, и снисхождения заслуживают только Ислам Бабаев и Охран Зохрабов — так решили присяжные.

Напомним, убийство полковника Гошта и пятерых членов его семьи произошло 24 апреля 2016 года в селе Ивашевка (Сызранский район, Самарская область). Фигуранты дела об убийстве — жители Шигонского района Самарской области Махмадали Ахмадов и Роман Фаталиев, а также жители Сызрани Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов.

Преступники пришли в дом с целью грабежа. Переходя из комнаты в комнату, обвиняемые поочередно наносили удары спавшим в доме членам семьи, используя в качестве оружия деревянную биту и специальным образом подготовленные черенки от лопат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября расследование дела в отношении четырёх обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Разбой, убийство двух или более лиц, покушение на убийство малолетнего», было завершено. Материалы поступили в суд.