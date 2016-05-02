В Совфеде призвали ввести визы со Средней Азией
Москва, 2 мая, 2016, 16:27 — ИА Регнум. РФ должна ввести визовый режим со странами Средней Азии после ряда громких убийств, в причастности к которым заподозрили выходцев из этих стран, заявил журналистам 2 мая Франц Клинцевич — первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности."Зверское убийство экс-главы полиции Сызрани и его семьи выходцами из республик Средней Азии — это уже через край», — сказал он, отметив, что также необходимо ужесточить требования к предоставлению гражданства РФ.
Также он добавил, что «у всех на памяти ужасная смерть московского ребенка от рук сумасшедшей няни из Узбекистана». По мнению сенатора, России необходимо определиться, что важнее: хорошие отношения с бывшими советскими республиками или безопасность граждан РФ. Как сообщало ИА REGNUM, убийство семьи экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и пяти членов его семьи произошло в ночь на 24 апреля. Подозреваемые задержаны, они дали признательные показания.
Сызранский суд арестовал троих уроженцев Азербайджана, подозреваемых в убийстве семьи полицейского, до 2 июля 2016 г.