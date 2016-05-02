Москва, 2 мая, 2016, 16:27 — ИА Регнум. РФ должна ввести визовый режим со странами Средней Азии после ряда громких убийств, в причастности к которым заподозрили выходцев из этих стран, заявил журналистам 2 мая Франц Клинцевич — первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности."Зверское убийство экс-главы полиции Сызрани и его семьи выходцами из республик Средней Азии — это уже через край», — сказал он, отметив, что также необходимо ужесточить требования к предоставлению гражданства РФ.

Кровавый отпечаток

Также он добавил, что «у всех на памяти ужасная смерть московского ребенка от рук сумасшедшей няни из Узбекистана». По мнению сенатора, России необходимо определиться, что важнее: хорошие отношения с бывшими советскими республиками или безопасность граждан РФ. Как сообщало ИА REGNUM, убийство семьи экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и пяти членов его семьи произошло в ночь на 24 апреля. Подозреваемые задержаны, они дали признательные показания.

Сызранский суд арестовал троих уроженцев Азербайджана, подозреваемых в убийстве семьи полицейского, до 2 июля 2016 г.