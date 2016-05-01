Самара, 1 мая, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали в Самарской области подозреваемых в убийстве бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и его семьи. Об этом сегодня, 1 мая, сообщил журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Keith Allison Арест подозреваемого

Он сообщил, что в результате тщательно спланированных мероприятий 30 апреля и в ночь на 1 мая правоохранительным органам удалось задержать на территории Самарской области подозреваемых в убийстве Гошта и его семьи.

«В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, а перед судом возбуждено ходатайство о заключении под стражу», — отметил Маркин.

Представитель СК рассказал, что по данному уголовному делу создана следственная группа, в которую вошли более 25 следователей и криминалистов. К работе привлечены полиграфологи и психологи.

На данный момент проведено уже несколько сотен следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Назначено 19 различных судебных экспертиз, проведено несколько десятков обысков и выемок. Допрошено большое количество свидетелей, проведено несколько осмотров мест происшествия.

Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля Андрей Гошта и пять его родных, были убиты с особой жестокостью в селе Ивашевка под Сызранью. В живых осталось только малолетняя племянница Гошта. Она получила тяжёлую черепно-мозговую травму и уже была прооперирована.