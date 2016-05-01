Самара, 1 мая, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Подозреваемыми в убийстве заместителя начальника штаба МВД по Самарской области, экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гощта и его семьи, являются трое выходцев из Средней Азии. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает телеканал RT.

Robert Wilson Средняя Азия

Напомним, ранее сегодня стало известно, что правоохранительные органы задержали в Самарской области подозреваемых в убийстве Гошта и его семьи. Мероприятия по задержанию проводились 30 апреля и в ночь на 1 мая. Подозреваемые скрывались под Сызранью.

Уточняется, что четвертый подозреваемый успел сбежать в Таджикистан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гошта и пятеро членов его семьи были убиты в ночь на 24 апреля в своем доме в селе Ивашевка Сызраньского района Самарской области. Массовое убийство было совершено с особой жестокостью.

Выжить при жестокой расправе удалось только девочке 2009 года рождения — племяннице Гошта. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.