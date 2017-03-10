70-летие Победы
Участники сговора на торгах по оформлению Волгограда ко Дню Победы наказаны
В Волгограде оштрафованы участники картельного сговора на торгах, проведённых в рамках мероприятий, посвящённых праздничным и памятным датам Дня Победы в 2015 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФАС 10 марта, все трое нарушителей — ООО «ВИД-Арт», ООО «Принт-ЭРА» и...
10 марта 2017
День Героев Отечества и юбилей маршала Жукова отметил в Узбекистане
В Ташкенте прошел цикл мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества и 120-летию со дня рождения выдающегося полководца, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, передает корреспондент ИА REGNUM. В рамках цикла состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу...
10 декабря 2016
Глава Липецкой области провел рабочую встречу с представителями Крыма
Глава Липецкой области Олег Королев, председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Государственного Совета Республики Крым Игорь Лукашёв, глава администрации Советского района Республики Крым Владимир Трегуб обсудили приоритетные задачи и перспективы...
30 ноября 2016
В Калуге состоялась презентация книги о земляках-генералах
Презентация книги Владимира Скрипкина «Генералы — уроженцы земли Калужской», посвященной 120-летию со дня рождения великого полководца Георгия Жукова состоялась 25 ноября в Калужском Доме музыки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в мероприятии...
26 ноября 2016
Под Калугой установили памятный знак экипажу фронтового бомбардировщика
Торжественное открытие памятного знака погибшему экипажу фронтового бомбардировщика ЕР-2 состоялось на территории мемориального комплекса «Курган Славы» Юхновского Калужской области, сообщает 7 октября корреспондент ИА REGNUM. В июле 2016 года со дна реки Угры поисковым отрядом «Военный историк»...
7 октября 2016
В Самарской области найдены останки летчика, погибшего в 1942 году
В Самарской области 13 апреля 2016 года в 2 км от поселка Придорожного Волжского района при проведении земельных работ на территории строящегося жилого комплекса на глубине около двух метров был обнаружен самолет марки «ИЛ-2», штурмовик, 1942 года выпуска. В самолете были найдены скелетированные...
9 сентября 2016
В Мордовии продолжат работу по увековечению памяти фронтовиков
В Мордовии продолжат работу по увековечению памяти фронтовиков и тружеников тыла. Взаимодействие власти региона и ветеранских организаций в этом направлении обсудили глава Мордовии Владимир Волков и председатель совета и комитета ветеранов Валентин Тарасов, сообщили ИА REGNUM в республиканском...
1 июля 2016
В калужской «Долине смерти» почтили память павших защитников Отечества
Церемония торжественного захоронения останков бойцов и командиров Красной Армии, павших в годы Великой Отечественной войны, состоялась сегодня, 21 июня, в рамках «Вахты памяти — 2016» в селе Барсуки Мосальского района Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В годы войны здесь шли...
21 июня 2016
Свыше 100 мемориалов Калужской области попали в проект «Карта Памяти»
Калужская область стала активным участником Всероссийского проекта «Карта Памяти». Мемориалы и памятники защитникам отечества, расположенные в регионе, заняли достойное место в проекте, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора по внешним коммуникациям издательства «Просвещение»...
10 июня 2016
Попытка №2: на Дону ищут проектировщиков музея Великой Отечественной войны
Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области вновь ищет проектировщиков народного музейного комплекса «Самбекские высоты». Это вторая попытка региональных властей приступить к созданию музея Великой Отечественной войны. Если ранее музей планировалось...
30 мая 2016
Калужская область присоединится к проекту «Знамя Победы»
Калужская область станет одним из первых в стране участников патриотического проекта «Знамя Победы». Флагштоки «Знамя Победы» будут установлены в Малоярославце, Козельске и Калуге, сообщили 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM в управлении аппарата калужского регионального Законодательного собрания...
5 февраля 2016
Минкульт Дона сорвал сроки строительства музея Великой Отечественной войны
Министерство культуры Ростовской области, что называется, «попало под раздачу». Донской глава Василий Голубев поругал руководителя ведомства Александра Резванова за срыв сроков возведения народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Причем, средства на разработку проекта...
20 января 2016
В летопись ростовского «Бессмертного полка» вписано свыше 56 тыс. имен
В Ростовской области в летопись «Бессмертного полка» вписано свыше 56 тыс. имен героев, чьи потомки выразили желание принять участие в Параде Победы 9 мая 2016 года. И эти цифры еще не окончательные. Звонки и сообщения с просьбой о внесении фамилий защитников Отечества продолжают поступать не...
30 декабря 2015
Копию Знамени Победы в Великой Отечественной передали в музей ВС Казахстана
Фонд музея Вооруженных сил Казахстана (ВС РК) пополнился ценным экспонатом — копией Знамени Победы, сообщает сегодня, 29 декабря, сайт Министерства обороны республики. Знамя поступило сегодня, а передано было на прошлой неделе, уточняет ведомство. Тогда в рамках заседания Совета министров обороны в...
29 декабря 2015
В Ростове-на-Дону установят памятник герою штурма Рейхстага Алексею Бересту
В 2016 году в Ростове-на-Дону появится памятник советскому офицеру, участнику Великой Отечественной войны, герою штурма Рейхстага Алексею Бересту. Решение об увековечении памяти в сквере 353-й Стрелковой Дивизии было принято в ходе совещания в администрации Первомайского района, сообщили ИА REGNUM...
28 декабря 2015
Великая Победа и Новый год без дома: Итоги года в Волгоградской области
Уходящий год для Волгоградской области стал сложным и насыщенным на события. Пожалуй, самым главным жители региона назвали празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны, которое для города на Волге, где произошла переломная в ходе второй мировой войны Сталинградская битва, стало...
25 декабря 2015
ГД заявит о недопустимости разрушений мест захоронений воинов в Польше
Проект заявления о «О недопустимости осквернения и разрушения мест памяти и захоронений советских воинов в Республике Польша» внесли в Госдуму лидеры всех думских фракций и спикер нижней палаты парламента Сергей Нарышкин, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Проект заявления вносится в...
16 декабря 2015
«Курган Бессмертия» открыли в Тульской области после реконструкции
Мемориальный комплекс «Курган Бессмертия» после капитального ремонта открыт в деревне Быковка Киреевского района Тульской области 14 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Открытию монумента и 74-й годовщине освобождения Киреевского...
14 декабря 2015
Власти Краснодара приняли некачественный ремонт в квартире ветерана войны
В Краснодаре местные власти нарушили жилищные права ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 11 декабря, с соответствующей жалобой в надзорное ведомство обратилась сама фронтовичка. По закону, 88-летняя местная жительница Нина Худякова...
11 декабря 2015
В Красноярском крае захоронят останки погибшего в Смоленской области бойца
В Красноярский край для захоронения передали останки бойца Красной Армии Романа Федяева, найденные в Смоленской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве. В Смоленске 7 и 8 декабря прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные окончанию поискового сезона «Вахты...
10 декабря 2015