Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2015, 14:34 — ИА Регнум. В Ростовской области в летопись «Бессмертного полка» вписано свыше 56 тыс. имен героев, чьи потомки выразили желание принять участие в Параде Победы 9 мая 2016 года. И эти цифры еще не окончательные. Звонки и сообщения с просьбой о внесении фамилий защитников Отечества продолжают поступать не только из российских регионов, но и различных стран мира, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря координатор проекта на Дону Андрей Кудряков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в день Победы

По итогам 2015 года проект «Бессмертный полк» назван организаторами беспрецедентным по своим масштабам. В год 70-летия Великой Победы с портретами тех, кто отстаивал свободу и независимость страны в борьбе с армией гитлеровцев, только в Ростове-на-Дону по улице Большой Садовой прошли более 20 тыс. человек. В День Победы подобные акции состоялись и во всех муниципальных образованиях области. Кажется, что ни один не только житель региона, но всей страны, не остался равнодушным к этому проекту. Андрей Кудряков уверен, что «память о фронтовиках будет бережно сохранена потомками не только в День Победы и год 70-летия Победы, а слава героев-освободителей благодаря таким проектам не померкнет никогда».

Отметим, что в юбилейный год поисковики Ростовской области развернули масштабную работу по возвращению из небытия советских солдат. Усилиями добровольцев было обнаружено свыше 300 останков воинов. Полевой поисковый сезон 2015 года объявлен закрытым, но уже в январе активисты организации «Миус-фронт» вновь выйдут на поиски. Специалисты продолжат исследования и установят имена тех, кто отдал жизни за Победу, вернут историю их подвига.