Калуга, 26 ноября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Презентация книги Владимира Скрипкина «Генералы — уроженцы земли Калужской», посвященной 120-летию со дня рождения великого полководца Георгия Жукова состоялась 25 ноября в Калужском Доме музыки.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. На презентации в Калуге собрались земляки-генералы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в мероприятии приняли участие губернатор Анатолий Артамонов, представители органов исполнительной власти, духовенства, общественных организаций, школьники и работники культуры.

В числе почетных гостей — ныне живущие герои сборника и члены их семей. В том числе, инициатор данного проекта генерал армии запаса Владимир Исаков.

В издание вошли статьи о 113 высших офицерах советских и российских Вооруженных сил, органов внутренних дел, родившихся на Калужской земле. В большинстве своем они участвовали в Первой мировой, Гражданской, Советско-финской, Великой Отечественной и Советско-японской войнах. Многие вносят большой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны и борьбу с преступностью в настоящее время.

Книга «Генералы — уроженцы земли Калужской» адресована тем, кого интересует история нашей Родины. Читатели найдут на её страницах не только известные факты биографий военачальников, но и данные, которые до недавнего времени были засекречены. Например, подробности служения Отечеству нашего земляка генерал-лейтенанта Ивана Ильичева, который был начальником Главного Разведывательного управления Красной Армии. Его позывной «Алекс» стал широко известен по телесериалу «Семнадцать мгновений весны».

Обращаясь к участникам церемонии, губернатор Анатолий Артамонов обратил внимание на уникальность книги. По его мнению, подобных краеведческих изданий нет ни в одном регионе. В подготовке книги принимали участие школьные и профессиональные краеведы. Большую помощь оказал помощник военного комиссара области Владимир Неведомский. «Книга останется на века. Будущие поколения с её помощью будут с интересом изучать историю родного края через судьбы людей, получая самую объективную информацию», — подчеркнул Артамонов. Глава региона выразил надежду, что работа будет продолжена: новые данные пополнят раздел, посвященный генералам дореволюционного периода. Анатолий Артамонов выразил благодарность инициатору создания книги, ее автору и меценатам.

В рамках мероприятия состоялось награждение генерала армии запаса Владимира Исакова юбилейной медалью Калужской области «В память 70-летия победы в Великой Отечественной войне».