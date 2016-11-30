Липецк, 30 ноября, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Глава Липецкой области Олег Королев, председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Государственного Совета Республики Крым Игорь Лукашёв, глава администрации Советского района Республики Крым Владимир Трегуб обсудили приоритетные задачи и перспективы сотрудничества между Липецкой областью и Советским районом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, рабочая встреча состоялась 30 ноября.

Admlip.ru Олег Королёв, Игорь Лукашев и Владимир Трегуб

Гости поблагодарили главу региона и липчан за оказание помощи жителям Советского района. В 2015 году были выделены средства на обеспечение надлежащего функционирования объектов коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы, а также липчане помогли в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 70-ой годовщине Дня Победы. Гуманитарная помощь, оказанная Советскому району Липецкой областью, составила более девяти миллионов рублей.

Дополнительные возможности для развития бизнеса появились у предпринимателей Советского района Республики Крым с открытием здесь представительства Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Услугами представительства Липецкого областного Фонда уже воспользовались 75 субъектов малого и среднего предпринимательства, а общая сумма предоставленных микрозаймов составила 65,3 млн рублей, 70% из которых направлены на поддержку сельхозтоваропроизводителей и фермерских хозяйств. Всего до конца 2016 года представительством Липецкого областного Фонда планируется предоставить еще шесть микрозаймов на сумму 8,5 млн рублей. Таким образом, за период работы представительства на развитие предпринимательства Советского района будет направлено 73,8 млн рублей.

Советский район является сельскохозяйственным районом Крыма, обеспечивающим Республику плодовоовощной продукцией, зерновыми и мясом, тем самым решая продовольственную безопасность Республики Крым. Весомый вклад в развитие отрасли сельского хозяйства внесен аграриями Липецкой области. «У нас широкое поле для сотрудничества по самым разным направлениям — в применении инновационных технологий управления и производства, в здравоохранении и социальной сфере. Важно, чтобы помощь дошла до каждого, кто в ней нуждается», — отметил по итогам встречи глава администрации Липецкой области Олег Королев.