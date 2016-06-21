Калуга, 21 июня, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Церемония торжественного захоронения останков бойцов и командиров Красной Армии, павших в годы Великой Отечественной войны, состоялась сегодня, 21 июня, в рамках «Вахты памяти — 2016» в селе Барсуки Мосальского района Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Мемориал в Юхновском районе

В годы войны здесь шли кровопролитные бои. С тех пор эти места называют «Долиной смерти». Ежегодно в Мосальском районе работают поисковики. В 1996 году в селе Барсуки установлен мемориальный комплекс, а в 2011 году состоялось освящение часовни в честь Великомученика Георгия Победоносца.

В этом году участники поисковых объединений Калужской области и их коллеги из других регионов обнаружили на мосальской земле останки 303 погибших солдат. Имена 27 из них удалось восстановить. На церемонию захоронения прибыли их родственники из других российских регионов.

Открывая торжественный митинг, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов высказал слова благодарности ветеранам войны за их подвиг от президента России Владимира Путина. Беглов также выразил признательность участникам поисковых отрядов за ту серьезную работу, которую они проводят по восстановлению имен павших воинов.

Калужский губернатор Анатолий Артамонов напомнил собравшимся, что российское поисковое движение зародилось именно на калужской земле, выразив уверенность в том, что в будущем оно будет крепнуть и развиваться.

По окончании торжественной церемонии Александр Беглов и Анатолий Артамонов побеседовали с ветеранами Великой Отечественной войны.

В этот же день в Юхновском районе у деревни Натальинка Александр Беглов и Анатолий Артамонов встретились с поисковиками.

Поисковый отряд «Военный историк» при поддержке Калужского подводного клуба «Дайвер» ведет работы по подъему из реки Угра обломков боевого самолета ЕР-2, который не вернулся с задания 7 октября 1941 года. Со дна реки подняты фрагменты фюзеляжа, на обломках обнаружен бортовой номер самолета.

Благодаря помощи местных жителей и работе в архивах удалось установить имена членов экипажа сбитого советского самолета: Окуст И.П., 1919 г.р., сержант, воздушный стрелок-радист, уроженец Крымской АССР, Хорпяков Н. А., 1907 г.р. летчик ГВФ, уроженец г. Ростов-на-Дону; Толоконников В. М., 1913 г.р., старший лейтенант, штурман звена, уроженец г. Борисоглебск; Денисенко С. С., 1919 г.р., младший сержант, воздушный стрелок, уроженец Харьковской области.